Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "En líneas generales el equipo estuvo bien"

"Creo que en el primer tiempo fue un partido parejo hasta el penal. Después en el segundo tiempo creo que nos convirtieron muy rápido, fue una ráfaga de diez minutos de River que estuvo muy bien. Después emparejamos el encuentro, convertimos, tuvimos un par de chances para empatar, que son las chances que te permite esta clase de partidos con un rival de mucha jerarquía. Después estábamos en partido hasta el tercer gol que fue otro partido. En líneas generales el equipo estuvo bien, estoy conforme porque vinimos a proponer como en todas las canchas, así que no tengo reproches", dijo Berti en la conferencia de prensa.

Berti quedó conforme con el rendimiento de la Lepra tras la derrota ante River.

Luego opinó ante la prensa: "Creo que estamos bien como en el primer semestre, hubo una seguidilla importante de muchos partidos en el mes de agosto. Ahora empezamos a jugar semana a semana, creo que el equipo está bien físicamente y hoy jugamos contra un rival que tiene jerarquía, que se está acomodando y que tiene jugadores importantes, hoy en el comienzo del segundo tiempo se juntaron y marcaron la diferencia. Hay que seguir trabajando porque, como digo siempre, esto es largo y se va a definir en las útlimas fechas".