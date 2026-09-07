Resolución 260/2026 de ANSES: la letra chica sobre los topes de ingresos que pueden dejarte sin asignaciones en septiembre

La regla del tope individual: la cláusula que excluye del SUAF

Para determinar la liquidación de las prestaciones en septiembre, el organismo aplica dos filtros de ingresos de manera simultánea sobre el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Techo por grupo familiar: $6.314.898 en total.

$6.314.898 en total. Techo individual por integrante: $3.157.449 por persona.

De acuerdo con el artículo 4° de la resolución, si tan solo uno de los integrantes percibe un sueldo bruto o ingreso mayor a $3.157.449, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares del SUAF, aun cuando la suma combinada de ambos no alcance el límite máximo familiar de $6.314.898.