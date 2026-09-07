La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en vigencia la Resolución 260/2026, la cual determina el reajuste mensual en las asignaciones familiares basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Si bien la medida aplica una suba directa del 2,11%, el punto crítico para los trabajadores registrados radica en los nuevos topes de ingresos requeridos para mantener el beneficio.
Resolución 260/2026 de ANSES: la letra chica sobre los topes de ingresos que pueden dejarte sin asignaciones en septiembre
El organismo de la seguridad social oficializó las nuevas escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con un incremento del 2,11% por movilidad. La normativa fija un tope individual de $3.157.449 y un límite familiar de $6.314.898
La regla del tope individual: la cláusula que excluye del SUAF
Para determinar la liquidación de las prestaciones en septiembre, el organismo aplica dos filtros de ingresos de manera simultánea sobre el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
- Techo por grupo familiar: $6.314.898 en total.
- Techo individual por integrante: $3.157.449 por persona.
De acuerdo con el artículo 4° de la resolución, si tan solo uno de los integrantes percibe un sueldo bruto o ingreso mayor a $3.157.449, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares del SUAF, aun cuando la suma combinada de ambos no alcance el límite máximo familiar de $6.314.898.
Escalas y montos del SUAF por rango de ingresos en septiembre 2026
Para los trabajadores en relación de dependencia y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, el valor de la Asignación Familiar por Hijo se determina según los ingresos acumulados del hogar:
(Nota: En provincias o municipios considerados zonas diferenciales por ANSES, los importes del primer tramo pueden alcanzar hasta $166.080 por hijo).
Monotributo, Asignaciones de Pago Único y Ayuda Escolar
La resolución también fijó las cifras definitivas para los monotributistas, prestaciones extraordinarias y asignaciones no contributivas:
- Monotributistas: los pequeños contribuyentes de las categorías A, B y C perciben $77.025 por hijo o prenatal. Quienes revistan en las categorías D a H cobran $16.217, mientras que las categorías I, J y K no disponen de monto asignado para estas dos líneas.
- Asignaciones de Pago Único (APU): la prestación por Nacimiento asciende a $89.782; por Adopción, a $536.774; y por Matrimonio, a $134.430.
- Ayuda Escolar Anual: el valor general establecido se ubica en $55.672 (con topes de hasta $110.967 en zonas geográficas especiales).
- Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor total bruto para el régimen general queda fijado en $154.031 (cobro directo del 80% equivalente a $123.221,55) y en $200.241 para residentes de la Zona 1.
En pocas palabras
- ANSES oficializó las nuevas escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con un incremento del 2,11%.
- Se establecieron topes de ingresos: $3.157.449 individual y $6.314.898 familiar, para cobrar las asignaciones.
- Se detallan montos actualizados para Monotributo, Asignaciones de Pago Único y Ayuda Escolar.