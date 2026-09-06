Cuánto es el monto máximo que puede cobrar un jubilado en septiembre según lo decretado por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el esquema de pagos de septiembre de 2026 aplicando el reajuste del 2,11% en todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La actualización por movilidad mensual se ajusta de acuerdo con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Dentro de la estructura de cobros, el organismo fijó tanto los pisos de contención para los sectores de menores recursos como el techo legal para las jubilaciones de mayor escala.
El haber máximo y el cuadro de montos para septiembre
Para el noveno mes del año, el monto máximo que puede cobrar un jubilado se ubicó en $2.884.395,56 en términos brutos. Por disponer de ingresos superiores al tope de contención, este grupo de beneficiarios queda excluido del cobro del bono extraordinario de $70.000.
- Jubilación mínima: $428.633,20 más el bono de $70.000: $498.633,20
- PUAM: $342.906,55 más $70.000: $412.906,55
- PNC (Invalidez y Vejez): $300.043,23 más $70.000: $370.043,23
- Jubilación máxima: $2.884.395,56
El tope para acceder al bono extraordinario
La liquidación del refuerzo de $70.000 posee un tope de cobertura:
- Cobro íntegro: destinado a quienes perciben el haber mínimo de $428.633,20, alcanzando el piso de $498.633,20.
- Cobro proporcional: los jubilados con ingresos que superan el haber básico pero resultan menores a $498.633,20 reciben un monto equivalente a la diferencia requerida para equiparar esa cifra.
- Sin bono: las jubilaciones intermedias y máximas que superen los $498.633,20 en mano no reciben el adicional.
Cómo tramitar la jubilación en ANSES paso a paso
Aquellas personas que reúnan los requisitos de edad y años de aportes para acceder a la jubilación ordinaria deben realizar la siguiente gestión:
- Consulta de aportes: ingresar al portal Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la solapa Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Reunión de documentación: ante períodos no registrados, reunir comprobantes de certificación de servicios, recibos de sueldo antiguos, carnet de obra social o Declaración Jurada, sumado al Formulario 6.18.
- Turno presencial: solicitar una cita presencial en una oficina del organismo desde la web y concurrir en la fecha asignada con el DNI.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: Las jubilaciones de septiembre aumentan 2,11% según el IPC.
- Haber máximo: Un jubilado puede cobrar hasta $2.884.395,56 brutos.
- Bono $70.000: Se otorga a quienes no superen los $498.633,20 de haber.
Resumen generado por Thinkindot AI