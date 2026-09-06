Cuánto es el monto máximo que puede cobrar un jubilado en septiembre según lo decretado por ANSES

Dentro de la estructura de cobros, el organismo fijó tanto los pisos de contención para los sectores de menores recursos como el techo legal para las jubilaciones de mayor escala.

El haber máximo y el cuadro de montos para septiembre

Para el noveno mes del año, el monto máximo que puede cobrar un jubilado se ubicó en $2.884.395,56 en términos brutos. Por disponer de ingresos superiores al tope de contención, este grupo de beneficiarios queda excluido del cobro del bono extraordinario de $70.000.