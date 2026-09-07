Franco Saccone tras el empate del Deportivo Maipú con Patronato: "Nos vamos con mucha bronca"

En su análisis el delantero se lamentó una oportunidad de convertir muy clara: "Tuve una situación que no la pude meter y me fui caliente. Tenemos que seguir intentando, esto sigue, ahora hay que pensar en Almagro, nuestro próximo compromiso. Quedan ocho partidos para poder lograr el objetivo que poder clasificar al Reducido".

"Vamos a tener un partido complicado, como todos los encuentros en esta categoría. Vamos a ir a buscar los tres puntos", declaró una de las figuras del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú se fue sin hablar tras el empate ante Patronato

El entrenador Mariano Echeverría no habló en conferencia de prensa, tras el partido, debido a que fue expulsado frente a Colegiales y no entró a dirigir ante Patronato.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar ante Patronato enfrentará el próximo sábado a Almagro como visitante. Luego jugará dos encuentros en condición de local con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley. El equipo de Mariano Echeverría se ubica octavo en el Grupo B, con 39 unidades.