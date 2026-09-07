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Franco Saccone tras el empate del Deportivo Maipú con Patronato: "Nos vamos con mucha bronca"

Franco Saccone, delantero del Deportivo Maipú analizó el empate ante Patronato, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Franco Saccone, se fue con bronca, tras el empate del Deportivo Maipú ante Patronato,en calle Vergara.

Franco Saccone, se fue con bronca, tras el empate del Deportivo Maipú ante Patronato,en calle Vergara.

Deportivo Maipú sumó un empate sin goles ante Patronato, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional. Un resultado que dejó un gusto amargo en los jugadores, por no haber ganado los tres puntos de local y cortó la racha de dos triunfos seguidos en calle Vergara.

Mariano Echeverr&iacute;a, DT del Deportivo Maip&uacute; vivi&oacute; el partido desde la platea.

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú vivió el partido desde la platea.

Franco Saccone, habló tras el encuentro en el estadio Omar Higinio Sperdutti y descargó su malestar por el empate y aseguró: "Nos vamos con mucha bronca, dominamos los 90 minutos, generamos situaciones de gol y no la pudimos concretar".

"Se nos hizo un partido complicado, ellos se cerraron bien y no pudimos superarlos, nos vamos amargados porque queríamos sumar de a tres en nuestra cancha", manifestó el delantero.

En su análisis el delantero se lamentó una oportunidad de convertir muy clara: "Tuve una situación que no la pude meter y me fui caliente. Tenemos que seguir intentando, esto sigue, ahora hay que pensar en Almagro, nuestro próximo compromiso. Quedan ocho partidos para poder lograr el objetivo que poder clasificar al Reducido".

"Vamos a tener un partido complicado, como todos los encuentros en esta categoría. Vamos a ir a buscar los tres puntos", declaró una de las figuras del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú se fue sin hablar tras el empate ante Patronato

El entrenador Mariano Echeverría no habló en conferencia de prensa, tras el partido, debido a que fue expulsado frente a Colegiales y no entró a dirigir ante Patronato.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar ante Patronato enfrentará el próximo sábado a Almagro como visitante. Luego jugará dos encuentros en condición de local con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Temperley. El equipo de Mariano Echeverría se ubica octavo en el Grupo B, con 39 unidades.

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