La RAE lo explica bien claro: ¿los meses del año se escriben en mayúsculas?

Es por ello que en esta nota explicaremos, de manera sencilla, práctica y con ejemplos, cómo debe escribirse de manera correcta, según la Real Academia de la Lengua Española.

De acuerdo con lo estipulado por la RAE, los nombres de los meses, los días de la semana y las estaciones del año no se escriben con mayúscula, salvo que la palabra comience una oración o su denominación forme parte de celebraciones, fechas o eventos históricos.

Ejemplos:

Primero de Mayo

Viernes Santo

Hospital Doce de Octubre

Al momento de escribir fechas o hablar de periodos del año, es común ver palabras como “Enero”, “Febrero” o “Marzo” con una mayúscula inicial, especialmente por la influencia del inglés, donde esta práctica es normal.

Sin embargo, en el español, la realidad y la regla son distintas, ya que la Real Academia Española confirma que este uso no siempre es adecuado.

Según lo explica la misma RAE, los meses del año solo se escriben en mayúscula para algunas acotadas ocasiones en específico, como por ejemplo cuando se inicia una oración o posterior a un punto.

La otra forma correcta de usar bien la mayúscula en un mes es cuando este está presente dentro de un título o sustantivo propio, tal como sucede con denominaciones oficiales.

Un modelo claro de este último caso puede ser la calle santiaguina 21 de Mayo, la que se escribe de esta manera, ya que es su nombre legal.

Fuente: elcomerico.pe