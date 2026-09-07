La RAE lo explica bien claro: ¿los meses del año se escriben en mayúsculas?

La Real Academia Española es la institución es la encargada de normar el uso correcto del castellano en sus diferentes formas. La RAE explicó bien si los meses del año se escriben en mayúsculas y en qué casos.
La Real Academia Española es una institución cultural española. Esta y otras veintitrés academias de la Lengua correspondientes a cada uno de los países donde se habla el español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Una de las dudas más comunes al momento de escribir un mensaje de manera textual es el uso la mayúscula en los nombres de los meses.
Es por ello que en esta nota explicaremos, de manera sencilla, práctica y con ejemplos, cómo debe escribirse de manera correcta, según la Real Academia de la Lengua Española.
De acuerdo con lo estipulado por la RAE, los nombres de los meses, los días de la semana y las estaciones del año no se escriben con mayúscula, salvo que la palabra comience una oración o su denominación forme parte de celebraciones, fechas o eventos históricos.
Ejemplos:
- Primero de Mayo
- Viernes Santo
- Hospital Doce de Octubre
Al momento de escribir fechas o hablar de periodos del año, es común ver palabras como “Enero”, “Febrero” o “Marzo” con una mayúscula inicial, especialmente por la influencia del inglés, donde esta práctica es normal.
Sin embargo, en el español, la realidad y la regla son distintas, ya que la Real Academia Española confirma que este uso no siempre es adecuado.
Según lo explica la misma RAE, los meses del año solo se escriben en mayúscula para algunas acotadas ocasiones en específico, como por ejemplo cuando se inicia una oración o posterior a un punto.
La otra forma correcta de usar bien la mayúscula en un mes es cuando este está presente dentro de un título o sustantivo propio, tal como sucede con denominaciones oficiales.
Un modelo claro de este último caso puede ser la calle santiaguina 21 de Mayo, la que se escribe de esta manera, ya que es su nombre legal.
Fuente: elcomerico.pe
En pocas palabras
- La RAE: la institución normativa del uso del castellano establece las reglas ortográficas y gramaticales.
- Uso de mayúsculas: los meses del año, días de la semana y estaciones no se escriben con mayúscula, salvo excepciones específicas.
- Excepciones: se usa mayúscula inicial si el mes forma parte de celebraciones, fechas históricas o nombres propios institucionales.