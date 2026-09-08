Racing Club jugará la final del Mundial de Clubes Juvenil contra Atlético Paranaense

En su camino hacia la gran final, Racing derrotó 3-1 al Bayer Leverkusen de Alemania y 1-0 al Betis y a la Real Sociedad de España.

Ya en los cuartos de final, los juveniles del equipo de Avellaneda se impusieron sin mayores inconvenientes por 3-1 sobre el Córdoba de España.

En el encuentro decisivo, que está programado para este miércoles a las 15 (hora de Argentina) Racing tendrá como oponente al Athletico Paranaense de Brasil, que este lunes se impuso por 2-0 sobre el San Pablo, que también es del país carioca.

El plantel del Racing Club, finalista por segunda vez consecutiva del Mundial de Clubes Juvenil.

Gracias a este triunfo sobre el Real Madrid, Racing se metió por segunda edición consecutiva en la final de este torneo. El año pasado, los de Avellaneda también alcanzaron esta instancia y fueron derrotados 1-0 por el Barcelona de España, que tiene una de las mejores canteras del mundo.

El historial de campeones del Mundial de Clubes Juvenil