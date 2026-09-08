Racing Club dejó en el camino a nada menos que al Real Madrid, al que derrotó por 3 a 0 en semifinales, y ahora buscará ser el tercer equipo argentino en consagrarse campeón en el Mundial de Clubes para la categoría Sub-18, que se disputa en la provincia española de Córdoba.
Racing Club jugará la final del Mundial de Clubes Juvenil contra Atlético Paranaense
El equipo argentino de Racing Club clasificó por segunda vez consecutiva a la final del Mundial de Clubes Juvenil que se disputa en Córdoba, España
Racing goleó 3-0 este lunes al Real Madrid de España y clasificó a la gran final del 17° Mundial de Clubes Juvenil, donde se enfrentará con el Athletico Paranaense de Brasil. La Academia derrotó al club más ganador de este certamen creado en 2005, el Merengue, que se impuso en cuatro ediciones. De los argentinos, Boca lo ganó dos veces, y River Plate en una ocasión.
Racing Club a la final del XVII Mundial de Clubes Juvenil
Racing logró superar la semifinal con holgura, y los goles del partido fueron anotados por Román González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú, en un encuentro en el que la Academia dominó sin mayores inconvenientes.
En su camino hacia la gran final, Racing derrotó 3-1 al Bayer Leverkusen de Alemania y 1-0 al Betis y a la Real Sociedad de España.
Ya en los cuartos de final, los juveniles del equipo de Avellaneda se impusieron sin mayores inconvenientes por 3-1 sobre el Córdoba de España.
En el encuentro decisivo, que está programado para este miércoles a las 15 (hora de Argentina) Racing tendrá como oponente al Athletico Paranaense de Brasil, que este lunes se impuso por 2-0 sobre el San Pablo, que también es del país carioca.
Gracias a este triunfo sobre el Real Madrid, Racing se metió por segunda edición consecutiva en la final de este torneo. El año pasado, los de Avellaneda también alcanzaron esta instancia y fueron derrotados 1-0 por el Barcelona de España, que tiene una de las mejores canteras del mundo.
El historial de campeones del Mundial de Clubes Juvenil
- 2005: Boca Juniors
- 2006: Boca Juniors
- 2007: San Pablo (Bra.)
- 2008: San Pablo (Bra.)
- 2009: Real Madrid
- 2010: Corinthians (Bra.)
- 2011: Corinthians (Bra.)
- 2012: Atlético de Madrid
- 2013: River Plate
- 2014: Real Madrid
- 2015: Corinthians (Bra.)
- 2016: Real Madrid
- 2017: Real Madrid
- 2018: Palmeiras (Bra.)
- 2019: Palmeiras (Bra.)
- 2020: no se jugó
- 2021: no se jugó
- 2022: no se jugó
- 2023: no se jugó
- 2024: no se jugó
- 2025: FC Barcelona
En pocas palabras
- Racing Club: Clasificó a la final del Mundial de Clubes Juvenil al vencer al Real Madrid.
- Historial del torneo: El club argentino buscará su primer título ante Athletico Paranaense.
- Rival en la final: El equipo brasileño Athletico Paranaense, que eliminó a San Pablo.