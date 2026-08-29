Independiente Rivadavia enfrenta a Racing en el Gargantini: hora, TV y probables formaciones

La Lepra tiene 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas y se ubica décimo en el Grupo B. Se mantiene en la pelea por el título de campeón de Liga y lidera la tabla anual con 42 puntos.

Racing viene de empatar 1-1 como local frente a Boca y arrastra una racha de cinco partidos consecutivos sin triunfos en el Clausura. Se ubica en el 13º puesto con 5 puntos. Ha ganado un partido, empató dos y perdió los otros tres.

Le redujeron la sanción a Maravilla Martínez en Racing

La buena noticia en la Academia es que podrá contar con el delantero Adrián Maravilla Martínez, tras la decisión del Tribunal de Disciplina que le rebajó la sanción al atacante y quedó habilitado para disputar el partido ante Independiente Rivadavia.

El atacante había sido expulsado durante el encuentro frente a Argentinos Juniors y posteriormente recibió tres fechas de suspensión. La decisión inicial contemplaba que Martínez se perdería los compromisos ante Banfield, Boca y la Lepra.

La mala noticia es la ausencia de su defensor Marcos Rojo, tras no recuperarse de una sobrecarga muscular.

La Lepra viene de ganarle a Aldosivi por 2 a 0 en la Copa Argentina y se metió en los cuartos de final. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Racing

Por la 7ma fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, la Lepra y la Academia igualaron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda. Matías Fernandez fue el encargado de anotar el 1-0 para el elenco mendocino, mientras que Tomás Conechny igualó para el equipo de Avellaneda. Se enfrentaron el pasado 26 de febrero.

Probables formaciones: