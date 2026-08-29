Gimnasia y Esgrima visita a Independiente de Avellaneda: hora, TV y probables formaciones

El Lobo intentará lograr su tercer triunfo seguido en el Clausura y el segundo en forma consecutiva jugando como visitante.

Darío Franco tiene muy buenos números como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima podría quedar puntero

Gimnasia y Esgrima tiene 12 puntos, producto de 4 triunfos y 2 derrotas, y se ubica en la segunda posición del Grupo A a un punto del líder Vélez. En el caso de lograr los tres puntos llegaría a los 15 puntos, y sería el puntero hasta que el lunes juegue Instituto, que tiene 12 y se enfrenta como local frente a San Lorenzo.

Independiente de Avellaneda tiene como entrenador a Jadson Viera, que dirigirá su segundo partido. El Rojo llega al compromiso tras el empate sin goles ante Independiente Rivadavia en condición de local. El conjunto de Avellaneda tiene diez puntos, producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas.

El antecedente de Gimnasia y Esgrima e Independiente de Avellaneda

En Primera División será la segunda vez que se enfrenten ambos equipos. El último cruce oficial entre ambas instituciones se remonta al pasado martes 24 de febrero, por la fecha 7 del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1.

Santiago Rodríguez abrió el marcador para el Lobo e Ignacio Malcorra anotó el empate para el Rojo.

Probables formaciones: