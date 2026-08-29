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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima visita a Independiente de Avellaneda: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima visitará este domingo desde las 19.15 a Independiente de Avellaneda, por la 7ª fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica vive un gran momento en Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica vive un gran momento en Gimnasia y Esgrima.

Este domingo desde las 19.15, Gimnasia y Esgrima jugará ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la 7ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Lobo buscará su tercer triunfo seguido en el certamen.

Agust&iacute;n M&oacute;dica, Esteban Fern&aacute;ndez y Mat&iacute;as Recalde ser&aacute;n titulares en Gimnasia y Esgrima ante Independiente de Avellaneda.

Agustín Módica, Esteban Fernández y Matías Recalde serán titulares en Gimnasia y Esgrima ante Independiente de Avellaneda.

El choque será arbitrado por Sebastián Zunino, tendrá a Adrián Franklin en el VAR, se podrá escuchar en vivo por Radio Nihuil y la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium.

Gimnasia y Esgrima, el equipo dirigido por Darío Franco, buscará seguir con su racha positiva. Viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, de visitante, con el triplete de su goleador Agustín Módica.

El Lobo intentará lograr su tercer triunfo seguido en el Clausura y el segundo en forma consecutiva jugando como visitante.

Dar&iacute;o Franco tiene muy buenos n&uacute;meros como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Darío Franco tiene muy buenos números como entrenador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima podría quedar puntero

Gimnasia y Esgrima tiene 12 puntos, producto de 4 triunfos y 2 derrotas, y se ubica en la segunda posición del Grupo A a un punto del líder Vélez. En el caso de lograr los tres puntos llegaría a los 15 puntos, y sería el puntero hasta que el lunes juegue Instituto, que tiene 12 y se enfrenta como local frente a San Lorenzo.

Independiente de Avellaneda tiene como entrenador a Jadson Viera, que dirigirá su segundo partido. El Rojo llega al compromiso tras el empate sin goles ante Independiente Rivadavia en condición de local. El conjunto de Avellaneda tiene diez puntos, producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas.

El antecedente de Gimnasia y Esgrima e Independiente de Avellaneda

En Primera División será la segunda vez que se enfrenten ambos equipos. El último cruce oficial entre ambas instituciones se remonta al pasado martes 24 de febrero, por la fecha 7 del Torneo Apertura, en el empate 1 a 1.

Santiago Rodríguez abrió el marcador para el Lobo e Ignacio Malcorra anotó el empate para el Rojo.

Probables formaciones:

  • Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leandro Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone; Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.
  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Tomás O'Connor, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
  • Estadio: Independiente de Avellaneda.
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • TV: ESPN Premium.
  • Hora: 19.15

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