La bomba de Barros Schelotto tras el escándalo: "No tienen que dirigir nunca más a Vélez"

Vélez igualó 1-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en un partido que estuvo marcado por la polémica. Al Fortín le anularon un gol sobre el final y, en conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto decargó toda su bronca.
Guillermo Barros Schelotto estalló en conferencia de prensa tras el escandaloso fallo que le privó la victoria a Vélez ante Riestra
Vélez igualó 1-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en un partido que estuvo marcado por la polémica. Al Fortín le anularon un gol sobre el final y, en conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto decargó toda su bronca.
Pese a haber sido expulsado en el encuentro, lo cual lo priva de poder hablar ante los medios, el Mellizo insistió y se salió con la suya. Sin pelos en la lengua, el entrenador del conjunto de Liniers apuntó contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos, señalándolos como los responsables directos de privar a su equipo de llegar a la cima del campeonato.
Luego de que el árbitro principal anulara lo que era el gol del triunfo para Vélez, por una supuesta infracción previa a Cristian Paz, Guillermo apuntó contra el equipo arbitral: “Creo que Nazareno Arasa y Diego Ceballos no tienen que dirigir nunca más a Vélez. Ni en campo ni en VAR”.
“Creo que tanto Arasa como Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero. Me da tristeza, Vélez debería estar en la punta y no lo está”, aseguró Barros Schelotto en conferencia de prensa.
Con las pulsaciones al máximo por la oportunidad perdida de sumar de a tres como visitante, el entrenador remarcó el impacto que tuvo el fallo en el desarrollo del torneo y repitió su pedido hacia la jueza del partido: “Hoy es un día triste, hoy Vélez mereció ganar en la cancha. Es un día triste”.
Para dar por finalizada la breve rueda de prensa, Barros Schelotto concluyó su intervención reafirmando lo que, a su criterio, debió ser el desenlace del compromiso: “No tengo muchas ganas de hablar del partido, solo decir que Vélez hoy debería estar puntero”.