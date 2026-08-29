La bomba de Barros Schelotto tras el escándalo: "No tienen que dirigir nunca más a Vélez"

Pese a haber sido expulsado en el encuentro, lo cual lo priva de poder hablar ante los medios, el Mellizo insistió y se salió con la suya. Sin pelos en la lengua, el entrenador del conjunto de Liniers apuntó contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos, señalándolos como los responsables directos de privar a su equipo de llegar a la cima del campeonato.

Las duras declaraciones de Guillermo Barros Schelotto

Luego de que el árbitro principal anulara lo que era el gol del triunfo para Vélez, por una supuesta infracción previa a Cristian Paz, Guillermo apuntó contra el equipo arbitral: “Creo que Nazareno Arasa y Diego Ceballos no tienen que dirigir nunca más a Vélez. Ni en campo ni en VAR”.