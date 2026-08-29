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Los Pumas cayeron ante Australia en Jujuy y este sábado llegan a Mendoza

Los Pumas cayeron por 27 a 21 ante Australia en el primer test match. El próximo sábado dirán presente en el Malvinas Argentinas

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas cayeron ante Australia.

Los Pumas cayeron ante Australia.

Los Pumas cayeron por 27 a 21 ante Australia en el primer test match de la serie que se completará el próximo sábado 5 de septiembre en Mendoza.

En Jujuy, y con la participación de los mendocinos Rodrigo Isgró y Rodrigo Martínez, el seleccionado nacional no pudo con los Wallabies que aprovecharon mejor sus oportunidades.

Los Pumas perdieron ante Australia en Jujuy.

Los Pumas perdieron ante Australia en Jujuy.

Los visitantes tuvieron una ventaja inicial de 12 a 0, pero Los Pumas reaccionaron con tries de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro, ambos convertidos por Santiago Carreras, para llegar al descanso con una diferencia en contra de 8 puntos (22-14).

El try de Boris Wenger convertido por Carreras acercó el marcador a solo un punto (22-21) pero Australia no perdonó y con eficiencia cerró una victoria merecida por 27 a 21.

Brandon Paenga Amosa, Max Jorgensen, Fraser McReight y Tom Hooper marcaron los tries del visitante y Ryan Lonergan agregó dos goles y un penal.

Los Pumas viajarán este domingo a Mendoza para alojarse en el hotel Hilton y entrenarse en Los Tordos en vistas del test match del sábado a las 18 en el Malvinas.

Venta de entradas para ver a Los Pumas en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Los Pumas se presentar&aacute;n el s&aacute;bado, 5 de septiembre, en el Malvinas Argentinas.

Los Pumas se presentarán el sábado, 5 de septiembre, en el Malvinas Argentinas.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas

  • GENERAL NORTE - $25.000
  • PLATEA ESTE - $50.000
  • PLATEA OESTE - $80.000
  • PREFERENCIAL - $200.000

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