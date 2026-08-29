Los Pumas cayeron ante Australia en Jujuy y este sábado llegan a Mendoza

El try de Boris Wenger convertido por Carreras acercó el marcador a solo un punto (22-21) pero Australia no perdonó y con eficiencia cerró una victoria merecida por 27 a 21.

Brandon Paenga Amosa, Max Jorgensen, Fraser McReight y Tom Hooper marcaron los tries del visitante y Ryan Lonergan agregó dos goles y un penal.

Los Pumas viajarán este domingo a Mendoza para alojarse en el hotel Hilton y entrenarse en Los Tordos en vistas del test match del sábado a las 18 en el Malvinas.

Venta de entradas para ver a Los Pumas en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Los Pumas se presentarán el sábado, 5 de septiembre, en el Malvinas Argentinas.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permite que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas