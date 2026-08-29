Mili Alastra, la mendocina que fue campeona del mundo con Las Leonas

La trayectoria de Mili Alastra, campeona del mundo con Las Leonas

Milagros del Valle Alastra Guillén dio sus primeros pasos en la UNCuyo y comenzó a jugar a los 4 años, se destacó en las selecciones juveniles hasta que llegó a las Leoncitas. Con ese conjunto fue campeona del Panamericano Junior de Asunción (Paraguay) 2025, fue subcampeona del Mundial Sub 21 de Chile 2025 y fue destacada con el premio "Rising Star of the year" (Estrella en Ascenso del Año).

Debutó formalmente con la selección mayor a principios de 2026 en la FIH Pro League y así fue convocada para el Mundial de Países Bajos.

Mili Alastra fue campeona mundial en Países Bajos.

"Mi referente de chiquita obviamente fue Lucha Aymar. Ella es una referente para muchas personas. Cuando empecé a investigar más sobre el hockey aparecieron otras jugadoras, como Luchi Von Der Heyde, que me encanta", le dijo Mili a ESPN a comienzos de este año.

Mili Alastra es una de las mendocinas que jugó un Mundial con Las Leonas

Alastra, que llegó al mundo el 22 de agosto del 2006, y tiene el privilegio de ser una de las cinco mendocinas en jugar un Mundial con Las Leonas. Las otra cuatro jugadoras son Florencia y Silvina D'Elía, Macarena Rodríguez y Delfina Thomé.

Mili Alastra hizo historia en Las Leonas y en el hockey internacional. ¡Salud!