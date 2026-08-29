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Mundial de Hockey sobre césped 2026

Mili Alastra, la mendocina que fue campeona del mundo con Las Leonas

La mendocina Milagros Alastra se consagró campeona del mundo con Las Leonas, que vencieron este sábado a Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Mili Alastra logró un título mundial con Las Leonas.

Mili Alastra logró un título mundial con Las Leonas.

Alastra, figura de Las Leoncitas

Alastra, figura de Las Leoncitas

Milagros Alastra hizo historia. La jugadora mendocina de 20 años salió campeona del mundo este sábado con Las Leonas, que vencieron este sábado al local Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026 en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen. Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario en los penales australianos, ganó Argentina 3 a 1 y logró su tercer título ecuménico.

Alastra no jugó este sábado y no estuvo ni en el banco de suplentes, pero disputó cuatro partidos de la Copa del Mundo.

Mili Alastra hizo historia en el hockey sobre césped.

Mili Alastra hizo historia en el hockey sobre césped.

La hockista local, que comenzó su trayectoria en la Universidad Nacional de Cuyo, se destacó en Las Leoncitas en el 2025 y luego se sumó a GEBA, club donde juega en la actualidad.

La trayectoria de Mili Alastra, campeona del mundo con Las Leonas

Milagros del Valle Alastra Guillén dio sus primeros pasos en la UNCuyo y comenzó a jugar a los 4 años, se destacó en las selecciones juveniles hasta que llegó a las Leoncitas. Con ese conjunto fue campeona del Panamericano Junior de Asunción (Paraguay) 2025, fue subcampeona del Mundial Sub 21 de Chile 2025 y fue destacada con el premio "Rising Star of the year" (Estrella en Ascenso del Año).

Debutó formalmente con la selección mayor a principios de 2026 en la FIH Pro League y así fue convocada para el Mundial de Países Bajos.

Mili Alastra fue campeona mundial en Países Bajos.

Mili Alastra fue campeona mundial en Países Bajos.

"Mi referente de chiquita obviamente fue Lucha Aymar. Ella es una referente para muchas personas. Cuando empecé a investigar más sobre el hockey aparecieron otras jugadoras, como Luchi Von Der Heyde, que me encanta", le dijo Mili a ESPN a comienzos de este año.

Mili Alastra es una de las mendocinas que jugó un Mundial con Las Leonas

Alastra, que llegó al mundo el 22 de agosto del 2006, y tiene el privilegio de ser una de las cinco mendocinas en jugar un Mundial con Las Leonas. Las otra cuatro jugadoras son Florencia y Silvina D'Elía, Macarena Rodríguez y Delfina Thomé.

Mili Alastra hizo historia en Las Leonas y en el hockey internacional. ¡Salud!

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