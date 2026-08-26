Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leonas
Con la ilusión intacta

Las Leonas juegan la semifinal del Mundial ante un histórico rival: horario y dónde verlo

Las Leonas intentarán sacar el boleto para la final del Mundial de Hockey frente a Australia; el camino a las semifinales

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Las Leonas van una nueva final.

Las Leonas van una nueva final.

Las Leonas afrontarán un cruce determinante en el Mundial de Hockey con la ilusión de meterse en el partido decisivo. Este jueves, desde las 15.30 (hora de Argentina), el combinado nacional se medirá ante Australia en el Belfius Hockey Arena de la ciudad de Wavre, en un encuentro que podrá seguirse en vivo en ESPN y Disney+ Premium.

El conjunto conducido por Fernando Ferrara arriba a esta instancia invicto tras quedarse con el primer lugar del Grupo F en la segunda etapa del certamen.

Las Leonas jugarán contra Australia.

Las Leonas jugarán contra Australia.

El camino invicto de Las Leonas para meterse entre las cuatro mejores

El trayecto del equipo argentino en la competencia inició con una igualdad ante Estados Unidos, para luego encadenar dos triunfos consecutivos frente a Alemania y Escocia. Estas actuaciones le permitieron a la plantilla nacional avanzar a la siguiente fase como líder de su zona inicial.

En la segunda ronda, Las Leonas arrastraron la victoria 3 a 2 lograda ante el elenco alemán y posteriormente superó con firmeza a España por 3-0. Gracias a estos resultados, el combinado argentino garantizó su clasificación anticipada entre los cuatro mejores seleccionados.

El cierre de esta fase se dio con un empate 0 a 0 frente al coanfitrión Bélgica, equipo posicionado en el tercer escalón del ranking mundial.

Esta unidad le sirvió a la Argentina para culminar en la cima del grupo con siete puntos y asegurar su permanencia en Wavre, evitando de esta manera tener que trasladarse hacia territorio neerlandés para disputar la semifinal.

Las Leonas van por todo.

Las Leonas van por todo.

Las Leonas tienen la ilusión de otra final

Australia llega a este compromiso tras haber finalizado en la segunda colocación del Grupo E. La cita reedita un enfrentamiento con amplia historia en torneos mundiales, donde las oceánicas supieron prevalecer en la final de Dublín 1994 con un 2 a 0 a favor y en el duelo de Utrecht 1998 por 4 a 2.

Sin embargo, el antecedente más célebre en semifinales favorece a la Argentina: en Perth 2002, Las Leonas derrotaron 1 a 0 a las australianas con un gol de Soledad García, victoria que les abrió el camino para vencer luego a Países Bajos y adjudicarse el primer título mundial de su historia.

Para este cruce, el seleccionado nacional tiene como uno de sus argumentos principales la efectividad de Agustina Gorzelany en el córner corto, sumado a un bloque defensivo de gran solidez durante todo el certamen.

Con estos elementos, Argentina buscará acceder a su tercera final consecutiva en las principales competencias internacionales, tras el partido decisivo del Mundial 2022 y la obtención de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas