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tras la eliminación en sudamericana

Coudet suspendió la conferencia de prensa y crecen los rumores sobre su salida de River

Eduardo Coudet se fue sin hablar luego de la eliminación de River en Copa Sudamericana y podría dejar de ser el entrenador del Millonario

Por UNO
Coudet tendría un pie afuera de River luego de la eliminación en Sudamericana.

Coudet tendría un pie afuera de River luego de la eliminación en Sudamericana.

Tras la eliminación ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, River atraviesa inició un período de incertidumbre en lo que respecta a la continuidad de su entrenador, Eduardo Coudet. El Chacho tomó la decisión de no participar en la conferencia de prensa obligatoria posterior al partido y abrió la puerta a una posible salida del Millonario.

Luego de haber superado la peor racha de derrotas de la historia del club en el profesionalismo, Coudet sumó un nuevo traspié y, según fuentes cercanas al DT, las siguiente serían horas claves en cuanto a la decisión de continuar o no al frente del plantel de River.

Coudet: sin conferencia de prensa y ante un posible fin de ciclo en River

River atraviesa horas turbulentas luego de una eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Una nueva derrota en condición de local generó la erupción del público, que volvió a despedir a sus futbolistas entre silbidos, insultos y reclamos. Para Coudet, esta caída lo puso entre la espada y la pared y se espera que en las próximas horas tome una decisión sobre su continuidad.

Coudet se fue sin hablar tras la eliminaci&oacute;n de River y podr&iacute;a dejar de ser el DT del Millonario.

Coudet se fue sin hablar tras la eliminación de River y podría dejar de ser el DT del Millonario.

La seguidilla de malos resultados y el poco juego generado fueron desgastando la relación del hincha con el DT, quien no solo se fue reprobado del Monumental sino que también decidió no brindar la conferencia de prensa posterior a la eliminación.

El plantel de River volverá a los entrenamientos este jueves por la tarde pensando en el partido ante Banfield del próximo domingo a las 15. En caso de que el Chacho Coudet decida continuar, comandará la práctica y buscará dar vuelta esta racha adversa. De lo contrario, se despedirá del plantel esta misma tarde y Marcelo Escudero afrontará su tercer interinato al frente del plantel principal.

Los números de Coudet en River

Coudet asumió en marzo de este año en lugar del laureado Marcelo Gallardo (quien no tuvo un buen segundo ciclo en River). En 27 partidos dirigidos hasta el momento, cosechó 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. En esos partidos perdidos se encuentran: la caída ante Boca en el Superclásico, la final del Apertura 2026 ante Belgrano y la derrota ante Aldosivi por 3 a 1 en la Copa Argentina.

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