Coudet suspendió la conferencia de prensa y crecen los rumores sobre su salida de River

Coudet se fue sin hablar tras la eliminación de River y podría dejar de ser el DT del Millonario.

La seguidilla de malos resultados y el poco juego generado fueron desgastando la relación del hincha con el DT, quien no solo se fue reprobado del Monumental sino que también decidió no brindar la conferencia de prensa posterior a la eliminación.

El plantel de River volverá a los entrenamientos este jueves por la tarde pensando en el partido ante Banfield del próximo domingo a las 15. En caso de que el Chacho Coudet decida continuar, comandará la práctica y buscará dar vuelta esta racha adversa. De lo contrario, se despedirá del plantel esta misma tarde y Marcelo Escudero afrontará su tercer interinato al frente del plantel principal.

Los números de Coudet en River

Coudet asumió en marzo de este año en lugar del laureado Marcelo Gallardo (quien no tuvo un buen segundo ciclo en River). En 27 partidos dirigidos hasta el momento, cosechó 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. En esos partidos perdidos se encuentran: la caída ante Boca en el Superclásico, la final del Apertura 2026 ante Belgrano y la derrota ante Aldosivi por 3 a 1 en la Copa Argentina.