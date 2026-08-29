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Deportivo Maipú afrontará la recta final en el torneo de la Primera Nacional

Tras la derrota ante Colegiales, Deportivo Maipú tdeberá afrontar nueve partidos en la fase regular de la Primera Nacional con el objetivo de jugar el Reducido

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, ha realizado una buena campaña.

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, ha realizado una buena campaña.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo-Maipú tras su caída de este sábado ante Colegiales como visitante cortó una racha de dos victorias seguidas. Al equipo conducido por Mariano Echeverría le quedan nueve fechas para poder cumplir con el objetivo de jugar el Reducido, que otorgará el segundo ascenso a Primera División.

Deportivo Maipú tendrá una seguidilla de encuentros decisivos para poder sostenerse en el Reducido.

Deportivo Maipú tendrá una seguidilla de encuentros decisivos para poder sostenerse en el Reducido.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Ahora el equipo dirigido por Mariano Echeverría se preparará para lo que será su próximo compromiso por el Torneo de la Primera Nacional. El domingo 6 de septiembre, desde las 16, recibirá a Patronato de Paraná en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 28va fecha.

Mariano Echeverría hace una rueda debutaba como entrenador del Cruzado. Su estreno fue el 12 de abril pasado ante Colegiales, justamente frente al rival de este sábado. En esa ocasión el partido fue en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha. Ese día el Cruzado ganó por 3 a 1 con un gol Juan Pablo Gobetto y un doblete de Marcelo Eggel.

Mariano Echeverría dirigió 20 partidos en el Deportivo Maipú

El ex defensor ha dirigido 20 partidos en el equipo maipucino, con diez triunfos, seis derrotas y cuatro empates. Su equipo se ubica en el octavo lugar, con 38 puntos y está en puestos del Reducido.

Deportivo Maipú afrontará la recta final de la fase regular con nueve partidos, de los cuales cinco serán como local y cuatro en condición de visitante. Serán 27 puntos en juego para el Cruzado, donde buscará jugar el Reducido, el objetivo que se han propuesto en el club.

Los nueve partidos que le quedan al Deportivo Maipú

  • Fecha- 28- Patronato (de local)
  • Fecha 29- Almagro (V)
  • Fecha 30 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)
  • Fecha 31- Temperley (L)
  • Fecha32- vs Nueva Chicago (V)
  • Fecha 33- vs San Martín (SJ) (L)
  • Fecha 34- vs Chacarita (V)
  • Fecha 35- vs Güemes (L)
  • Fecha 36- vs Tristán Suárez (V)

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