Deportivo Maipú afrontará la recta final en el torneo de la Primera Nacional

Mariano Echeverría dirigió 20 partidos en el Deportivo Maipú
El ex defensor ha dirigido 20 partidos en el equipo maipucino, con diez triunfos, seis derrotas y cuatro empates. Su equipo se ubica en el octavo lugar, con 38 puntos y está en puestos del Reducido.
Deportivo Maipú afrontará la recta final de la fase regular con nueve partidos, de los cuales cinco serán como local y cuatro en condición de visitante. Serán 27 puntos en juego para el Cruzado, donde buscará jugar el Reducido, el objetivo que se han propuesto en el club.
Los nueve partidos que le quedan al Deportivo Maipú
- Fecha- 28- Patronato (de local)
- Fecha 29- Almagro (V)
- Fecha 30 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (L)
- Fecha 31- Temperley (L)
- Fecha32- vs Nueva Chicago (V)
- Fecha 33- vs San Martín (SJ) (L)
- Fecha 34- vs Chacarita (V)
- Fecha 35- vs Güemes (L)
- Fecha 36- vs Tristán Suárez (V)