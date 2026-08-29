Deportivo Maipú afrontará la recta final en el torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú tendrá una seguidilla de encuentros decisivos para poder sostenerse en el Reducido.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Ahora el equipo dirigido por Mariano Echeverría se preparará para lo que será su próximo compromiso por el Torneo de la Primera Nacional. El domingo 6 de septiembre, desde las 16, recibirá a Patronato de Paraná en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 28va fecha.

Mariano Echeverría hace una rueda debutaba como entrenador del Cruzado. Su estreno fue el 12 de abril pasado ante Colegiales, justamente frente al rival de este sábado. En esa ocasión el partido fue en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha. Ese día el Cruzado ganó por 3 a 1 con un gol Juan Pablo Gobetto y un doblete de Marcelo Eggel.