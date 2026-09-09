Baja de último momento en Boca: una figura del equipo fue licenciado de urgencia

Luego de conseguir un valioso triunfo por 1 a 0 frente a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca sufrió una imprevista noticia que altera los planes inmediatos en el Torneo Clausura.
Rodolfo Arruabarrena sufrió una baja imprevista en el plantel. Todos los detalles, en la nota
Luego de conseguir un valioso triunfo por 1 a 0 frente a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca sufrió una imprevista noticia que altera los planes inmediatos en el Torneo Clausura.
Sucede que el arquero, Álvaro Montero, debió ausentarse de los entrenamientos y abandonar la concentración con el aval de la dirigencia y el cuerpo técnico, que decidieron otorgarle una licencia especial de caracter urgente.
El arquero colombiano atraviesa un delicado momento familiar tras el fallecimiento de su abuela materna en su país natal. Ante el triste suceso, la entidad de La Ribera licenció al futbolista para que viaje de inmediato a Colombia y acompañe a sus seres queridos.
La novedad fue dada a conocer por Rodolfo Arruabarrena tras la victoria internacional, donde valoró la entereza del futbolista y confirmó que la prioridad absoluta es el acompañamiento afectivo a la familia del jugador en este difícil trance.
El viaje intempestivo de Álvaro Montero se produce en una semana crucial para el calendario de Boca, ya que este viernes a las 21:30 el equipo debe medirse ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura.
Teniendo en cuenta la distancia geográfica y los tiempos de traslado, el cafetero no estará disponible para atajar en La Bombonera.
Frente a este escenario, la responsabilidad de ocupar los tres palos recaerá sobre el juvenil Leandro Brey. El cuerpo técnico ya comenzó a diagramar el once alternativo que saltará al campo de juego con el objetivo de no perder pisada en la tabla de posiciones.
Por otro lado, la gran incógnita pasa por la logística previa al cotejo de vuelta frente a San Pablo en Brasil, programado para el próximo martes a las 21:30 en el Morumbí.