Baja de último momento en Boca: una figura del equipo fue licenciado de urgencia

Montero, en duda para el partido de vuelta vs San Pablo.

La novedad fue dada a conocer por Rodolfo Arruabarrena tras la victoria internacional, donde valoró la entereza del futbolista y confirmó que la prioridad absoluta es el acompañamiento afectivo a la familia del jugador en este difícil trance.

Cambio de planes en La Bombonera y la logística para la Sudamericana

El viaje intempestivo de Álvaro Montero se produce en una semana crucial para el calendario de Boca, ya que este viernes a las 21:30 el equipo debe medirse ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura.

Teniendo en cuenta la distancia geográfica y los tiempos de traslado, el cafetero no estará disponible para atajar en La Bombonera.

Frente a este escenario, la responsabilidad de ocupar los tres palos recaerá sobre el juvenil Leandro Brey. El cuerpo técnico ya comenzó a diagramar el once alternativo que saltará al campo de juego con el objetivo de no perder pisada en la tabla de posiciones.

Por otro lado, la gran incógnita pasa por la logística previa al cotejo de vuelta frente a San Pablo en Brasil, programado para el próximo martes a las 21:30 en el Morumbí.