Los Tordos recibió a más de 2.500 niños en el Encuentro infantil Lupín Lizarraga

Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club recibió a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club recibió a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
Como parte de los festejos de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club recibió a clubes de todo el país y de Chile en el Encuentro Infantil Lupín Lizarraga.
El certamen comenzó con una recepción en Quinta Doña Elvira donde Julián Saá, vicepresidente del club anfitrión, dio la bienvenida a las distintas delegaciones visitantes para luego homenajear y entregar un presente a la familia de quien como entrenador y dirigente marcó un camino no solo en el club azulgrana, sino también en la Unión de Rugby de Cuyo y a nivel nacional dirigiendo a Los Pumitas y formando parte del Consejo Directivo de la UAR.
Dirigentes, entrenadores e invitados disfrutaron de mejor gastronomía del lugar en la previa de un fin de semana en el que el frío polar no fue obstáculo para que unos 2.500 niños de 5 a 14 años disfruten de un fin de semana a puro rugby y además asistieran al estadio Malvinas Argentinas para presenciar el test match entre Los Pumas y Australia.
Alumni de Buenos Aires, Los Tilos de La Plata, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Mar del Plata Rugby, Jockey Club de Villa María, Gimnasia de Pergamino, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Universitario de Tucumán, Neuquén Rugby, Roca Rugby de Río Negro, Old Boys de Chile, Universitario de San Juan, San Juan Rugby y los locales Liceo y Marista estuvieron representados en el encuentro que se disputó en la sede principal del club en el carril Urquiza y en el anexo de calle Curupaytí.
"Ha sido un evento histórico para Los Tordos, por la cantidad de clubes y niños que pudimos recibir, y por la gran cantidad de gente del club que colaboró en la organización y la atención de los visitantes”, resaltó Fernando Higgs, uno de los responsables de la organización antes de agradecer especialmente el apoyo de los sponsors, del Gobierno de Mendoza, de la Municipalidad de Guaymallén y la de Capital, y de los clubes locales, en este caso Marista y Liceo, y de todas las familias que recibieron a los niños visitantes en sus casas.
El Ministro de Gobierno, Natalio Mema; el Presidente Provisional del Senado Martín Kerchner y el Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta asistieron como invitados al encuentro que incluyó activaciones de sponsors, juegos, sorteos, una colecta de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia y un stand que ayudó a difundir los programas del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE que acompañan a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad: Yo Creo (acogimiento familiar temporario), Te acompaño (padrinos y madrinas) y Vamos Juntos (voluntariado en residencias).