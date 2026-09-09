Los Tordos recibió a más de 2.500 niños en el Encuentro infantil Lupín Lizarraga

Dirigentes e invitados se reunieron en Quinta Doña Elvira.

Alumni de Buenos Aires, Los Tilos de La Plata, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná, Mar del Plata Rugby, Jockey Club de Villa María, Gimnasia de Pergamino, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Universitario de Tucumán, Neuquén Rugby, Roca Rugby de Río Negro, Old Boys de Chile, Universitario de San Juan, San Juan Rugby y los locales Liceo y Marista estuvieron representados en el encuentro que se disputó en la sede principal del club en el carril Urquiza y en el anexo de calle Curupaytí.

Chicos de 5 a 14 años jugaron en las dos sedes de Los Tordos.

Un evento histórico y solidario en Los Tordos

"Ha sido un evento histórico para Los Tordos, por la cantidad de clubes y niños que pudimos recibir, y por la gran cantidad de gente del club que colaboró en la organización y la atención de los visitantes”, resaltó Fernando Higgs, uno de los responsables de la organización antes de agradecer especialmente el apoyo de los sponsors, del Gobierno de Mendoza, de la Municipalidad de Guaymallén y la de Capital, y de los clubes locales, en este caso Marista y Liceo, y de todas las familias que recibieron a los niños visitantes en sus casas.

Más de 2.500 niños se reunieron en el club azulgrana.

El Ministro de Gobierno, Natalio Mema; el Presidente Provisional del Senado Martín Kerchner y el Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta asistieron como invitados al encuentro que incluyó activaciones de sponsors, juegos, sorteos, una colecta de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia y un stand que ayudó a difundir los programas del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE que acompañan a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad: Yo Creo (acogimiento familiar temporario), Te acompaño (padrinos y madrinas) y Vamos Juntos (voluntariado en residencias).