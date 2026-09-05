El frío no es obstáculo para que Los Pumas y los Wallabies protagonicen un test match especial para Mendoza

Foto: Cristian Lozano/UNO

El otro que estará en el banco de suplentes y en caso de ingresar hará su debut internacional es Facundo Cardozo quien además se convertiría en el 3er jugador de Teqúé en disputar un test match con Los Pumas después de Miguel Ruiz (1997-2002) y Matías Díaz (2013-2015). También hay que decir que Marcos Baeck, quien también jugó para Pueyrredón de Buenos Aires y Los Tordos, formó parte del seleccionado argentino en 1989 cuando era jugador de Teqüé.

Foto. Cristian Lozano/UNO

El cuarto mendocino en el plantel de Los Pumas que disputó esta serie de tests ante Sudáfrica y Australia fue Rodrigo Martínez, quien tuvo su chance en el encuentro jugado en Jujuy.

El recuerdo imborrable de Federico Martín Aramburu

Los Pumas salieron a la entrada en calor con una remera negra con el número 13 y un pedido de justicia por Federico Martín Aramburu, asesinado en Francia en 2022.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Del 7 al 25 de septiembre se llevará adelante en Francia el juicio por el crimen de quien fuera jugador del seleccionado y todo el rugby argentino ha dado su apoyo a su familia y amigos en la búsqueda de justicia.

Contra el frío: pasión y fervor por Los Pumas y los Wallabies

Pese a que el frío, y algunas gotas de agua nieve, afectarán sin dudas la asistencia de público, desde las 15 el Malvinas abrió sus puertas y de a poco los fanáticos han ido poblando las tribunas del estadio, no sin antes pasar por el fan fest en el que, como es costumbre, el público puede disfrutar una variada propuesta de food trucks, música y diferentes juegos y sorteos organizados por los sponsors de la UAR.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Numerosos fanáticos y delegaciones de distintos puntos del país y de Chile llegaron a Mendoza para disfrutar de un partido de primerísimo nivel internacional y no faltaron los grupos de fanáticos australianos que tiñeron de dorado un sector de la platea Oeste del Malvinas.

El marco, pese al frío, estuvo a la altura de un encuentro entre dos de los equipos top del rugby mundial.

Los Pumas, de estreno

Los Pumas utilizarán por primera vez la camiseta alternativa azul que la marca Le Coq Sportif confeccionó para esta temporada.

Jaguardo se puso la camiseta azul nueva de Los Pumas. Foto: Cristian Lozano/UNO

En los 5 tests que disputaron este año habían utilizado la celeste y blanca, y en el encuentro frente a Inglaterra, en Santiago del Estero, usaron el modelo especial homenaje a los 40 años del triunfo ante los británicos en el Mundial de fútbol de México 86.

La quinta vez que se enfrentan en el Malvinas

El de este sábado es el quinto enfrentamiento entre ambos seleccionados en Mendoza, en los que Los Pumas sólo cosecharon un triunfo, en 2014.

Foto: Cristian Lozano/UNO

04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17, en Mendoza

25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34, en Mendoza

07/10/2017 Los Pumas 20 vs. Australia 37, en Mendoza

06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41, en Mendoza

Paridad en los últimos años

El objetivo de los dos seleccionados, sobre todo de los oceánicos, está puesto en el Mundial 2027 que se jugará justamente en Australia.

De todas maneras los dos buscarán romper la paridad ya que desde 2022 jugaron 8 encuentros con 4 victorias por lado.

Los últimos 8 cruces