Seguramente el test match de este sábado entre Los Pumas y los Wallabies en el Malvinas será recordado por el frío polar, pero la baja temperatura no impedirá que sea un partido especial para el rugby de Mendoza y los 3 representantes que tendrá en el seleccionado nacional: Rodrigo Isgró, Gonzalo Bertranou y Facundo Cardozo.
El frío no es obstáculo para que Los Pumas y los Wallabies protagonicen un test match especial para Mendoza
El test match entre Los Pumas y los Wallabies en el Malvinas será recordado por el frío polar, pero la baja temperatura no impide que sea un partido especial para el rugby de Mendoza
Isgró será titular y jugará por primera vez en Mendoza con Los Pumas pese a que debutó en 2023 y este sábado alcanzará los 20 caps.
En el banco, Bertranou esperará disputar su partido número 69 en el seleccionado nacional una cifra solo superada entre los mendocinos por Federico Méndez (73). Detrás en orden de encuentros jugados figuran nada menos que Juan Martín González (51), Roberto Grau (47) y Eusebio Guiñazú (36).
El otro que estará en el banco de suplentes y en caso de ingresar hará su debut internacional es Facundo Cardozo quien además se convertiría en el 3er jugador de Teqúé en disputar un test match con Los Pumas después de Miguel Ruiz (1997-2002) y Matías Díaz (2013-2015). También hay que decir que Marcos Baeck, quien también jugó para Pueyrredón de Buenos Aires y Los Tordos, formó parte del seleccionado argentino en 1989 cuando era jugador de Teqüé.
El cuarto mendocino en el plantel de Los Pumas que disputó esta serie de tests ante Sudáfrica y Australia fue Rodrigo Martínez, quien tuvo su chance en el encuentro jugado en Jujuy.
El recuerdo imborrable de Federico Martín Aramburu
Los Pumas salieron a la entrada en calor con una remera negra con el número 13 y un pedido de justicia por Federico Martín Aramburu, asesinado en Francia en 2022.
Del 7 al 25 de septiembre se llevará adelante en Francia el juicio por el crimen de quien fuera jugador del seleccionado y todo el rugby argentino ha dado su apoyo a su familia y amigos en la búsqueda de justicia.
Contra el frío: pasión y fervor por Los Pumas y los Wallabies
Pese a que el frío, y algunas gotas de agua nieve, afectarán sin dudas la asistencia de público, desde las 15 el Malvinas abrió sus puertas y de a poco los fanáticos han ido poblando las tribunas del estadio, no sin antes pasar por el fan fest en el que, como es costumbre, el público puede disfrutar una variada propuesta de food trucks, música y diferentes juegos y sorteos organizados por los sponsors de la UAR.
Numerosos fanáticos y delegaciones de distintos puntos del país y de Chile llegaron a Mendoza para disfrutar de un partido de primerísimo nivel internacional y no faltaron los grupos de fanáticos australianos que tiñeron de dorado un sector de la platea Oeste del Malvinas.
El marco, pese al frío, estuvo a la altura de un encuentro entre dos de los equipos top del rugby mundial.
Los Pumas, de estreno
Los Pumas utilizarán por primera vez la camiseta alternativa azul que la marca Le Coq Sportif confeccionó para esta temporada.
En los 5 tests que disputaron este año habían utilizado la celeste y blanca, y en el encuentro frente a Inglaterra, en Santiago del Estero, usaron el modelo especial homenaje a los 40 años del triunfo ante los británicos en el Mundial de fútbol de México 86.
La quinta vez que se enfrentan en el Malvinas
El de este sábado es el quinto enfrentamiento entre ambos seleccionados en Mendoza, en los que Los Pumas sólo cosecharon un triunfo, en 2014.
- 04/10/2014 Los Pumas 21 vs. Australia 17, en Mendoza
- 25/07/2015 Los Pumas 9 vs Australia 34, en Mendoza
- 07/10/2017 Los Pumas 20 vs. Australia 37, en Mendoza
- 06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41, en Mendoza
Paridad en los últimos años
El objetivo de los dos seleccionados, sobre todo de los oceánicos, está puesto en el Mundial 2027 que se jugará justamente en Australia.
De todas maneras los dos buscarán romper la paridad ya que desde 2022 jugaron 8 encuentros con 4 victorias por lado.
Los últimos 8 cruces
- 06/08/2022 Los Pumas 26 vs. Australia 41, en Mendoza
- 13/08/2022 Los Pumas 48 vs Australia 17, en San Juan
- 15/07/2023 Australia 31 vs Los Pumas 34, en Sydney
- 31/08/2024 Los Pumas 19 vs Australia 20, en La Plata
- 07/09/2024 Los Pumas 67 vs Australia 27, en Santa Fe
- 06/09/2025 Los Pumas 24 vs Australia 28, en Townsville
- 13/09/2025 Los Pumas 28 vs Australia 26, en Sydney Allianz Stadium
- 29/09/2026 Los Pumas 21 vs Australia 27, en Jujuy
En pocas palabras
- Los Pumas y Wallabies: El amistoso se jugará en Mendoza con tres representantes locales.
- Rodrigo Isgró y Facundo Cardozo: El primero será titular y el segundo debutará si ingresa.
- Legado Mendocino: El partido marca un hito para el rugby de Mendoza con la presencia de jugadores locales.