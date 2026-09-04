Más de 50.000 personas en el Parque San Martín: accesos y controles por Gimnasia-Boca y Los Pumas

Estadio Víctor Legrotaglie (Gimnasia vs. Boca): 200 efectivos de la Policía de Mendoza y 160 vigiladores privados.

Estadio Malvinas Argentinas (Los Pumas vs. Wallabies): 100 policías y 200 agentes de seguridad privada.

Perímetro urbano y Parque San Martín: 150 policías dedicados exclusivamente al ordenamiento vehicular, la prevención delictiva y la regulación de la vía pública.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que el patrullaje abarcará la Quinta Sección y las arterias internas del Parque no solo para canalizar el tránsito, sino para ejercer control sobre los cuidacoches o "trapitos" teniendo en cuenta que "circularán entre 50.000 y 60.000 personas al mismo tiempo por los eventos deportivos y por la gente que sale a pasear".

"Vamos a poner especial atención en los denominados 'trapitos' y a cuidar a la gente para prevenir situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de los espectáculos", sostuvo el funcionario.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó qué zonas abarcarán los controles y patrullajes. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Apertura de puertas y elementos prohibidos

Las puertas del estadio Víctor Legrotaglie abrirán a las 14.30, dos horas antes del inicio del partido de fútbol. Desde la cartera de Seguridad remarcaron la necesidad de concurrir con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones sobre la hora del inicio en los controles de acceso.

Durante las requisas previas no se permitirá el ingreso con elementos contundentes, palos, encendedores ni botellas plásticas de gran tamaño.

Las autoridades precisaron que estará permitido ingresar con equipos de mate únicamente al sector de plateas.

Control en el Arco de Desaguadero por los hinchas de Boca

Dado que el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se disputará exclusivamente con público local, las fuerzas de seguridad montarán un puesto de control preventivo en el Arco de Desaguadero, sobre la Ruta Nacional 7 en el límite con San Luis.

Amat remarcó que se inspeccionará el ingreso terrestre a la provincia para filtrar el eventual traslado de la parcialidad del club visitante. "El partido es solamente con público local. No se va a permitir el ingreso a ninguna persona que venga identificada con el club visitante", concluyó el funcionario.