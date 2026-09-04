El Parque San Martín será el escenario de una jornada deportiva multitudinaria este sábado con la concentración de entre 50.000 y 60.000 personas, según cifras oficiales. A las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca Juniors en el estadio Víctor Legrotaglie, mientras que a las 18, en el Estadio Malvinas Argentinas, Los Pumas se enfrentarán a los Wallabies de Australia.
Más de 50.000 personas en el Parque San Martín: accesos y controles por Gimnasia-Boca y Los Pumas
El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará este sábado un dispositivo con más de 600 efectivos en el Parque San Martín y la Quinta Sección
Para coordinar la masa de espectadores, el Ministerio de Seguridad y Justicia diagramó un operativo especial que incluirá controles en los accesos a la provincia, patrullaje en los estadios y un despliegue preventivo focalizado en el Parque San Martín y la Quinta Sección.
Casi 700 agentes custodiarán la zona
El dispositivo contempla una distribución estratégica de recursos públicos y privados para abastecer ambos eventos:
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Estadio Víctor Legrotaglie (Gimnasia vs. Boca): 200 efectivos de la Policía de Mendoza y 160 vigiladores privados.
Estadio Malvinas Argentinas (Los Pumas vs. Wallabies): 100 policías y 200 agentes de seguridad privada.
Perímetro urbano y Parque San Martín: 150 policías dedicados exclusivamente al ordenamiento vehicular, la prevención delictiva y la regulación de la vía pública.
El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que el patrullaje abarcará la Quinta Sección y las arterias internas del Parque no solo para canalizar el tránsito, sino para ejercer control sobre los cuidacoches o "trapitos" teniendo en cuenta que "circularán entre 50.000 y 60.000 personas al mismo tiempo por los eventos deportivos y por la gente que sale a pasear".
"Vamos a poner especial atención en los denominados 'trapitos' y a cuidar a la gente para prevenir situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de los espectáculos", sostuvo el funcionario.
Apertura de puertas y elementos prohibidos
Las puertas del estadio Víctor Legrotaglie abrirán a las 14.30, dos horas antes del inicio del partido de fútbol. Desde la cartera de Seguridad remarcaron la necesidad de concurrir con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones sobre la hora del inicio en los controles de acceso.
Durante las requisas previas no se permitirá el ingreso con elementos contundentes, palos, encendedores ni botellas plásticas de gran tamaño.
Las autoridades precisaron que estará permitido ingresar con equipos de mate únicamente al sector de plateas.
Control en el Arco de Desaguadero por los hinchas de Boca
Dado que el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors se disputará exclusivamente con público local, las fuerzas de seguridad montarán un puesto de control preventivo en el Arco de Desaguadero, sobre la Ruta Nacional 7 en el límite con San Luis.
Amat remarcó que se inspeccionará el ingreso terrestre a la provincia para filtrar el eventual traslado de la parcialidad del club visitante. "El partido es solamente con público local. No se va a permitir el ingreso a ninguna persona que venga identificada con el club visitante", concluyó el funcionario.
En pocas palabras
- Masiva concurrencia: se esperan entre 50.000 y 60.000 personas en el Parque San Martín este sábado.
- Operativo de seguridad: más de 600 efectivos controlarán accesos, estadios y zonas aledañas.
- Eventos simultáneos: se disputarán partidos de fútbol (Gimnasia vs. Boca) y rugby (Los Pumas vs. Wallabies).