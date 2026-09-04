Quién era el reconocido enólogo de 39 años que murió mientras escalaba en los Alpes franceses

Una trayectoria entre Mendoza y Europa

La carrera de Gabriel Ansiaume combinó la formación técnica con experiencias en distintas regiones vitivinícolas. Foto: redes sociales

Gabriel Ansiaume se desempeñaba como enólogo principal de Bodega Dos Familias, ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo, donde trabajaba desde febrero de 2015. Durante más de una década estuvo al frente de la elaboración de los vinos de la bodega.

Su recorrido profesional también estuvo vinculado con La Giostra Del Vino, un proyecto con presencia en Mendoza y Eslovenia, donde se desempeñaba como enólogo desde 2017.

Su experiencia había comenzado varios años antes y tuvo una importante escala en Francia. En 2013 trabajó como asistente de enología en Chateau Peneau, en Haux, dentro de la región de Burdeos, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas del mundo.

Ese mismo año también pasó por Wine Valley - Cavas de Millán, en Perdriel, Luján de Cuyo, y anteriormente había trabajado como supervisor en Dos Andes Wines.

Su formación como enólogo

Ansiaume había realizado su formación en viticultura y enología y obtuvo en 2014 la certificación EDV Certification 1 de L’école du vin.

Su carrera combinó de ese modo la formación técnica con experiencias en distintas regiones vitivinícolas, tanto en Mendoza como en Europa. Ese recorrido le permitió desarrollar una mirada internacional sobre la elaboración de vinos y formar parte de proyectos vinculados a la vitivinicultura de alta gama.

Ansiaume, quien era apodado "rata" por sus amigos, tenía su propio proyecto de vino, justamente, en alusión a su sobrenombre, la marca del vino de su autoría es "Rattus".

Ansiaume, quien era apodado "rata" por sus amigos, tenía su propio proyecto de vino Rattus, justamente, en alusión a su sobrenombre. Foto: redes sociales

El accidente en el Mont-Blanc

El accidente ocurrió el jueves alrededor de las 10, hora local, en la Aiguille du Peigne, en el macizo del Mont-Blanc.

Ansiaume y su compañero de cordada ascendían por la vía normal cuando, por causas que todavía son investigadas, perdieron la estabilidad y cayeron hacia el Couloir des Papillons, conocido como el Corredor de las Mariposas.

Así es la zona montañosa donde ocurrió el accidente que le costó la vida al enólogo Gabriel Ansiaume. Imagen ilustrativa

Otros escaladores que se encontraban en la zona dieron la alerta y el rescate estuvo a cargo del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix (PGHM), que intervino con el helicóptero Dragon 74.

El segundo escalador, cuya identidad todavía no fue informada, sufrió un traumatismo de columna y fue trasladado al Hospital de Sallanches. En el mismo centro asistencial fueron trasladados los restos de Ansiaume.

Las autoridades francesas continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar qué provocó la caída de la cordada.