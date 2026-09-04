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ARCA subasta un lote de joyas a un precio sorprendente: son 1275 anillos, pulseras y collares de plata y oro

ARCA anunció en su sitio web que, a través del Banco Ciudad, realizará una subasta de un lote de joyas, con piezas de plata y oro

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
ARCA subastará joyas de oro y plata.

ARCA subastará joyas de oro y plata.

En su sitio web oficial, ARCA anunció la subasta de un lote de joyas a un precio que causó asombro. Se trata de 1275 accesorios de plata y oro que van desde anillos hasta pulseras, pasando por dijes y también aros. A continuación, el detalle de la mercancía y cómo hacer para pujar.

ARCA subasta joyas de oro y plata: cómo hacer para pujar y quedarse con el lote

Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 19 de septiembre se podrá pujar por más 1200 piezas de oro y plata.

Según el detalle publicado en el sitio web del Banco Ciudad, el precio base de la subasta es de $15.131.810, mientras que será necesario realizar un depósito de garantía con un valor de $3.026.362.

Aunque es un precio elevado, tras vender de forma individual las 1275 piezas de joyería, se puede sacar una ganancia considerable al depósito. En este sentido, un dato a considerar es que, de acuerdo a lo que explica la entidad bancaria, el lote total tiene un peso de 7,150 kg entre accesorios de oro y plata.

Este es el lote que subasta ARCA.

Este es el lote que subasta ARCA.

En detalle, los accesorios que están incluidos en el lote son:

  • 60 anillos de plata
  • 24 anillos de plata y piedra
  • 243 anillos de oro y plata
  • 199 anillos de oro, plata y piedra
  • 3 rosarios de plata
  • 36 aros de plata
  • 23 aros de plata y piedra
  • 35 aros de plata y oro
  • 19 aros de oro, plata y piedra
  • 44 pulseras esclava de plata
  • 24 pulseras esclavas de plata con aplique de oro
  • 4 pulseras de plata con piedra y oro
  • 25 pulseras de plata con aplique de oro
  • 253 pulseras de plata
  • 27 pulseras de plata con aplique de oro
  • 12 dijes de plata, piedra y oro
  • 15 dijes de plata y piedra
  • 78 dijes de plata
  • 122 dijes de plata y oro
  • 29 dijes de plata con piedra sintético

Quien desee participar de la subasta de ARCA, deberá ingresar al portal https://subastas.bancociudad.com.ar/ y registrarse como personas o empresas. Luego, solo quedará aguardar a esperar la fecha de inicio de la subasta. Para más información, consultar en el siguiente link.

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