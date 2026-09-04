ARCA subasta un lote de joyas a un precio sorprendente: son 1275 anillos, pulseras y collares de plata y oro

ARCA subasta joyas de oro y plata: cómo hacer para pujar y quedarse con el lote

Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 19 de septiembre se podrá pujar por más 1200 piezas de oro y plata.

Según el detalle publicado en el sitio web del Banco Ciudad, el precio base de la subasta es de $15.131.810, mientras que será necesario realizar un depósito de garantía con un valor de $3.026.362.