ARCA subasta un lote de joyas a un precio sorprendente: son 1275 anillos, pulseras y collares de plata y oro

ARCA subasta joyas de oro y plata: cómo hacer para pujar y quedarse con el lote
Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 19 de septiembre se podrá pujar por más 1200 piezas de oro y plata.
Según el detalle publicado en el sitio web del Banco Ciudad, el precio base de la subasta es de $15.131.810, mientras que será necesario realizar un depósito de garantía con un valor de $3.026.362.
Aunque es un precio elevado, tras vender de forma individual las 1275 piezas de joyería, se puede sacar una ganancia considerable al depósito. En este sentido, un dato a considerar es que, de acuerdo a lo que explica la entidad bancaria, el lote total tiene un peso de 7,150 kg entre accesorios de oro y plata.
En detalle, los accesorios que están incluidos en el lote son:
- 60 anillos de plata
- 24 anillos de plata y piedra
- 243 anillos de oro y plata
- 199 anillos de oro, plata y piedra
- 3 rosarios de plata
- 36 aros de plata
- 23 aros de plata y piedra
- 35 aros de plata y oro
- 19 aros de oro, plata y piedra
- 44 pulseras esclava de plata
- 24 pulseras esclavas de plata con aplique de oro
- 4 pulseras de plata con piedra y oro
- 25 pulseras de plata con aplique de oro
- 253 pulseras de plata
- 27 pulseras de plata con aplique de oro
- 12 dijes de plata, piedra y oro
- 15 dijes de plata y piedra
- 78 dijes de plata
- 122 dijes de plata y oro
- 29 dijes de plata con piedra sintético
Quien desee participar de la subasta de ARCA, deberá ingresar al portal https://subastas.bancociudad.com.ar/ y registrarse como personas o empresas. Luego, solo quedará aguardar a esperar la fecha de inicio de la subasta. Para más información, consultar en el siguiente link.