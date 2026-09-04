Los Pumas y los Wallabies, listos para enfrentarse en el Malvinas Argentinas por quinta vez en la historia

Los Pumas y los Wallabies hicieron sus últimos movimientos previos al gran partido de este sábado 5 de septiembre a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney + Plan Premium.
Los Pumas y los Wallabies hicieron sus últimos movimientos previos al gran partido de este sábado 5 de septiembre a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney + Plan Premium.
El seleccionado nacional, que tendrá 3 mendocinos entre los 23 convocados (Rodrigo Isgró, Facundo Cardozo y Gonzalo Bertranou), hizo el tradicional captain's run en el escenario del encuentro, dos jugadores atendieron a los medios presentes y luego todos quedaron concentrados en el hotel Hilton a la espera del que será su quinto enfrentamiento con los australianos en la tierra del sol y del buen vino.
El historial indica que ya hubo cuatro duelos entre Los Pumas y Australia en el Malvinas, todos por el Rugby Championship, con una victoria albiceleste en 2014 y 3 triunfos de los oceánicos en 2015, 2017 y 2022.
Para intentar sostener esa racha los Wallabies hicieron este viernes un entrenamiento en Marista, donde los socios del club tuvieron acceso, y luego también pasaron por el Malvinas donde el campo de juego está en condiciones impecables.
*Todos fueron por el Rugby Championship
Desde 1979. año el primer enfrentamiento, hasta la semana pasada que se enfrentaron en Jujuy y ganaron los visitantes (27-21) los seleccionados de Argentina y Australia disputaron 44 partidos:, con 10 triunfos argentinos, 3 empates y 31 victorias de los Wallabies.
Desde 2022 hay una paridad con 4 triunfos por lado que se romperá este sábado en el Malvinas.
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La Subsecretaría de Deportes informó a los espectadores que la playa de estacionamiento ubicada frente al Ecoparque, en inmediaciones del estadio, estará bajo la administración de la Unión de Rugby de Cuyo (URC).
Por ello se solicita al público que tenga en cuenta esta información al momento de planificar su llegada al estadio y elegir dónde estacionar.
La comunicación busca facilitar la organización y el ingreso de los espectadores, evitando confusiones respecto de la administración de los espacios de estacionamiento disponibles en la zona del Estadio Malvinas Argentinas.
Se recomienda concurrir con anticipación y respetar las indicaciones del personal dispuesto para el operativo.