Los Pumas y los Wallabies, listos para enfrentarse en el Malvinas Argentinas por quinta vez en la historia

Para intentar sostener esa racha los Wallabies hicieron este viernes un entrenamiento en Marista, donde los socios del club tuvieron acceso, y luego también pasaron por el Malvinas donde el campo de juego está en condiciones impecables.

Los Pumas vs Australia en Mendoza*

4/10/2014 Los Pumas 21 - Australia 17, en el Malvinas

25/7/2015 Los Pumas 9 - Australia 34, en el Malvinas

7/10/2017 Los Pumas 20 - Australia 37, en el Malvinas

6/8/2022 Los Pumas 26 - Australia 41, en el Malvinas

*Todos fueron por el Rugby Championship

El triunfo del 2014 fue el primero de Los Pumas en toda la historia del Rugby Championship.

El historial entre Argentina y Australia

Desde 1979. año el primer enfrentamiento, hasta la semana pasada que se enfrentaron en Jujuy y ganaron los visitantes (27-21) los seleccionados de Argentina y Australia disputaron 44 partidos:, con 10 triunfos argentinos, 3 empates y 31 victorias de los Wallabies.

Desde 2022 hay una paridad con 4 triunfos por lado que se romperá este sábado en el Malvinas.

Los Pumas buscarán revancha de la semana pasada.

Entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Chicos de todo el país llegarán a Mendoza para ver a Los Pumas.

Adónde podrán estacionar quienes vayan a ver Los Pumas vs. Australia

La Subsecretaría de Deportes informó a los espectadores que la playa de estacionamiento ubicada frente al Ecoparque, en inmediaciones del estadio, estará bajo la administración de la Unión de Rugby de Cuyo (URC).

Por ello se solicita al público que tenga en cuenta esta información al momento de planificar su llegada al estadio y elegir dónde estacionar.

La comunicación busca facilitar la organización y el ingreso de los espectadores, evitando confusiones respecto de la administración de los espacios de estacionamiento disponibles en la zona del Estadio Malvinas Argentinas.

Se recomienda concurrir con anticipación y respetar las indicaciones del personal dispuesto para el operativo.