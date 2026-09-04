La durísima noticia que recibió Alpine en la previa del Gran Premio de Italia

Gasly había finalizado tercero en dicha carrera, aunque la FIA lo hizo caer al séptimo puesto por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Luego de que Alpine apelara esta decisión, el ente máximo del automovilismo mundial dio marcha atrás en esta decisión y le reconoció el tercer lugar al francés.

Gasly perdió el tercer puesto en Mónaco.

Sin embargo, la FIA protagonizó una nueva polémica al dictaminar que las sanciones siguen vigentes, lo que significó un baldazo de agua fría tanto para Gasly como para Alpine. De esta manera, Hadjar quedó en el tercer lugar de Mónaco.

Esta decisión afecta al francés, ya que perdió nueve puntos y ya que tenía 44 unidades y ahora tiene 35. Pero también tiene un grave efecto negativo en Alpine, debido a que perdió mucho terreno en la disputa con Racing Bulls por finalizar quinto en el campeonato de constructores.

El comunicado de Alpine tras la decisión de la FIA

Ante la decepcionante noticia, la escudería Alpine emitió un comunicado manifestando su descontento con la decisión de la FIA. "Este resultado no es el que esperábamos, ya que sentimos que hemos sido castigados injustamente", señalaron desde el equipo francés y agregaron: "Seguimos concentrados en la lucha por el campeonato, que está muy reñida y competitiva".