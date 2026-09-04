PAMI advierte por la peligrosa estafa que engaña a miles de jubilados: cómo reconocerla

Los jubilados volvieron a quedar en la mira de los ciberdelincuentes. En medio de una ola incesante de fraudes virtuales y telefónicos, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó un urgente llamado de atención para alertar a sus afiliados sobre una peligrosa estafa que ya afectó a miles de personas en todo el país.
Para lograr la estafa, los malvivientes aprovechan la necesidad y la vulnerabilidad de los adultos mayores prometiendo, entre otras cosas, la entrega de computadoras gratuitas, el envío directo de anteojos o la acreditación de supuestos reintegros de dinero pendientes de la obra social.
Cómo opera la trampa contra los jubilados
El engaño suele comenzar mediante un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica o publicaciones en perfiles falsos de redes sociales que imitan a la perfección el logo y la estética institucional del PAMI.
A través de un tono apremiante y apelando a falsos plazos límite, los estafadores le aseguran al jubilado que debe "validar sus datos" de inmediato para no perder la prestación solicitada o el dinero prometido.
Para concretar el despojo, solicitan alguno de los siguientes datos confidenciales:
- Códigos de validación enviados por SMS (utilizados para apoderarse de la cuenta de WhatsApp de la víctima).
- Claves del Home Banking o números de Token bancario.
- Transferencias previas con el pretexto de saldar "gastos de gestión" o "costos de envío".
- Instrucciones para operar desde el cajero automático, guiando a la víctima para autorizar préstamos o transferir sus fondos.
La advertencia oficial del PAMI
Ante este escenario preocupante, la entidad recordó a toda la comunidad de jubilados y pensionados qué tipo de información nunca solicita por canales informales, siendo estos los puntos principales a tener en cuenta:
- Todos los trámites del organismo son 100% gratuitos. PAMI jamás solicitará transferencias de dinero para destrabar una prestación ni enviará gestores a domicilio.
- La obra social nunca pide contraseñas bancarias, claves de acceso ni códigos de seguridad por teléfono o correo electrónico.
- Los canales habilitados para realizar consultas seguras son la aplicación móvil Mi PAMI, la página web oficial y la línea telefónica gratuita 138 (PAMI Escucha y Responde), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- PAMI alerta: se intensifica una peligrosa estafa telefónica y virtual dirigida a jubilados.
- Modus operandi: los delincuentes prometen beneficios y solicitan datos sensibles para robar.
- Recomendaciones: la entidad recuerda no compartir claves bancarias ni realizar transferencias.