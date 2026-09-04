PAMI advierte por la peligrosa estafa que engaña a miles de jubilados: cómo reconocerla

Para lograr la estafa, los malvivientes aprovechan la necesidad y la vulnerabilidad de los adultos mayores prometiendo, entre otras cosas, la entrega de computadoras gratuitas, el envío directo de anteojos o la acreditación de supuestos reintegros de dinero pendientes de la obra social.

Cómo opera la trampa contra los jubilados

El engaño suele comenzar mediante un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica o publicaciones en perfiles falsos de redes sociales que imitan a la perfección el logo y la estética institucional del PAMI.