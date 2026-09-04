Artesanos del papel: ¿cómo poner en valor la encuadernación?

Luli a secas, artesana y artista multifacética, forma parte de Despliega Feria y asegura que buscan "poner en valor la encuadernación, el arte gráfico y el trabajo que se realiza con paciencia, atención y cariño".

Despliega es organizada por: Anni Ilustración, Pato Feliz, Monigote, Nomeacuerdo, Attico, Lau Ba, Coso con cosas y Kaobin. Esta edición cuenta con el apoyo de La Librería de los Confines y Planta Uno.

"Es muy importante escapar del celular, volver a conectarnos con nosotros, ser conscientes sobre lo que consumimos y sobre los materiales que usamos", asegura Luli a Secas.

Despliega Feria brindará talleres cortos que buscan acercar una nueva técnica a los participantes. Despliega Feria

¿Qué talleres se dictarán en Despliega Feria?

La propuesta reúne más de 30 expositores vinculados a la encuadernación artesanal, las artes del papel y el arte gráfico, además de ofrecer talleres abiertos al público.

Se dictarán talleres sobre encuadernación; libro objeto; costura expuesta; Pop up; costura japonesa; pero también estarán presentes diversas editoriales que tienen como objetivo difundir la literatura mendocina.