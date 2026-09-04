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Artesanos del papel: ¿cómo poner en valor la encuadernación?

En plena era digital, la encuadernación artesanal cobra relevancia en Mendoza como un acto de resistencia y preservación cultural

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El papel y la encuadernación: un oasis artesanal frente a la era digital

El papel y la encuadernación: un oasis artesanal frente a la era digital

En la actualidad, vivimos rodeados de un exceso de tecnología, y de un mundo virtual que a veces nos agobia y nos agota. Sin embargo, existe un grupo de personas que se niega a perder el placer de abrir un libro, de escribir en un cuaderno o de dejar de lado el trabajo artesanal.

Con cada pliego doblado a hueso, cada lomo encolado y cada costura realizada con hilo de lino, estos maestros artesanos no solo crean objetos únicos e irrepetibles, sino que sostienen un diálogo silencioso entre la materia, la paciencia y la preservación de la memoria colectiva.

En un mundo saturado de tecnología, debemos poner en valor el trabajo artesanal.

En un mundo saturado de tecnología, debemos poner en valor el trabajo artesanal.

Aquí en Mendoza son varios los artesanos que siguen poniendo en valor la encuadernación y el trabajo en papel. Por ejemplo, este sábado 5 de septiembre de 15 a 20hs, se realizará la tercera edición de "Despliega, Encuentro de encuadernación artesanal y afines", en Planta Uno (ubicada en Ceretti 244 de Godoy Cruz). La entrada es libre y gratuita.

Luli a secas, artesana y artista multifacética, forma parte de Despliega Feria y asegura que buscan "poner en valor la encuadernación, el arte gráfico y el trabajo que se realiza con paciencia, atención y cariño".

Despliega es organizada por: Anni Ilustración, Pato Feliz, Monigote, Nomeacuerdo, Attico, Lau Ba, Coso con cosas y Kaobin. Esta edición cuenta con el apoyo de La Librería de los Confines y Planta Uno.

"Es muy importante escapar del celular, volver a conectarnos con nosotros, ser conscientes sobre lo que consumimos y sobre los materiales que usamos", asegura Luli a Secas.

Despliega Feria brindará talleres cortos que buscan acercar una nueva técnica a los participantes.

Despliega Feria brindará talleres cortos que buscan acercar una nueva técnica a los participantes.

¿Qué talleres se dictarán en Despliega Feria?

La propuesta reúne más de 30 expositores vinculados a la encuadernación artesanal, las artes del papel y el arte gráfico, además de ofrecer talleres abiertos al público.

Se dictarán talleres sobre encuadernación; libro objeto; costura expuesta; Pop up; costura japonesa; pero también estarán presentes diversas editoriales que tienen como objetivo difundir la literatura mendocina.

En pocas palabras

  • Artesanos del papel: maestros artesanos en Mendoza revalorizan la encuadernación y el trabajo manual frente al mundo digital.
  • Evento Despliega: tercera edición del encuentro de encuadernación artesanal y afines se realiza el 5 de septiembre en Planta Uno, con entrada libre y gratuita.
  • Talleres y Expositores: la feria contará con más de 30 expositores y talleres sobre encuadernación, libro objeto y arte gráfico, promoviendo la literatura mendocina.
Resumen generado por Thinkindot AI

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