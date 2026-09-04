Artesanos del papel: ¿cómo poner en valor la encuadernación?

Con cada pliego doblado a hueso, cada lomo encolado y cada costura realizada con hilo de lino, estos maestros artesanos no solo crean objetos únicos e irrepetibles, sino que sostienen un diálogo silencioso entre la materia, la paciencia y la preservación de la memoria colectiva.
Aquí en Mendoza son varios los artesanos que siguen poniendo en valor la encuadernación y el trabajo en papel. Por ejemplo, este sábado 5 de septiembre de 15 a 20hs, se realizará la tercera edición de "Despliega, Encuentro de encuadernación artesanal y afines", en Planta Uno (ubicada en Ceretti 244 de Godoy Cruz). La entrada es libre y gratuita.
Luli a secas, artesana y artista multifacética, forma parte de Despliega Feria y asegura que buscan "poner en valor la encuadernación, el arte gráfico y el trabajo que se realiza con paciencia, atención y cariño".
Despliega es organizada por: Anni Ilustración, Pato Feliz, Monigote, Nomeacuerdo, Attico, Lau Ba, Coso con cosas y Kaobin. Esta edición cuenta con el apoyo de La Librería de los Confines y Planta Uno.
"Es muy importante escapar del celular, volver a conectarnos con nosotros, ser conscientes sobre lo que consumimos y sobre los materiales que usamos", asegura Luli a Secas.
¿Qué talleres se dictarán en Despliega Feria?
La propuesta reúne más de 30 expositores vinculados a la encuadernación artesanal, las artes del papel y el arte gráfico, además de ofrecer talleres abiertos al público.
Se dictarán talleres sobre encuadernación; libro objeto; costura expuesta; Pop up; costura japonesa; pero también estarán presentes diversas editoriales que tienen como objetivo difundir la literatura mendocina.
En pocas palabras
- Artesanos del papel: maestros artesanos en Mendoza revalorizan la encuadernación y el trabajo manual frente al mundo digital.
- Evento Despliega: tercera edición del encuentro de encuadernación artesanal y afines se realiza el 5 de septiembre en Planta Uno, con entrada libre y gratuita.
- Talleres y Expositores: la feria contará con más de 30 expositores y talleres sobre encuadernación, libro objeto y arte gráfico, promoviendo la literatura mendocina.