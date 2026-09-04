Tiene sólo 14 años y creó una app para que las personas sordas puedan escuchar el canto de las aves

Funcionamiento de la app

La idea surgió a partir de una inquietud puntual tras observar a niños con déficit auditivo. Durante diversas jornadas de conservación, el creador notó que gran parte del rastreo de las especies dependía directamente de los sonidos. Frente a la imposibilidad de percibir los llamados, los participantes quedaban marginados de la experiencia plena.

Para resolver el problema, trabajó junto a un profesor de su colegio en el armado de un prototipo vibrotáctil. El dispositivo cuenta con un receptor acústico que procesa las frecuencias mediante la app para convertirlas en estímulos físicos sobre el brazo. Según la organización Action For Nature, los patrones varían según las características de cada canto, facilitando la identificación de las distintas aves.