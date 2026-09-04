Tiene sólo 14 años y creó una app para que las personas sordas puedan escuchar el canto de las aves

Juan Sebastián Ávila Pérez tiene 14 años, es oriundo de Neiva, Colombia, e ideó una solución tecnológica para acercar la naturaleza a las personas con discapacidad auditiva. El joven creó un proyecto llamado Alas de Inclusión, el cual funciona mediante una app que permite percibir el canto de las aves a través del tacto.
Funcionamiento de la app
La idea surgió a partir de una inquietud puntual tras observar a niños con déficit auditivo. Durante diversas jornadas de conservación, el creador notó que gran parte del rastreo de las especies dependía directamente de los sonidos. Frente a la imposibilidad de percibir los llamados, los participantes quedaban marginados de la experiencia plena.
Para resolver el problema, trabajó junto a un profesor de su colegio en el armado de un prototipo vibrotáctil. El dispositivo cuenta con un receptor acústico que procesa las frecuencias mediante la app para convertirlas en estímulos físicos sobre el brazo. Según la organización Action For Nature, los patrones varían según las características de cada canto, facilitando la identificación de las distintas aves.
Premio internacional
Alas de Inclusión comenzó a gestarse en 2025, aunque el compromiso del adolescente con el medio ambiente lleva mucho más tiempo. Cinco años atrás había lanzado una campaña para proteger la biodiversidad comunitaria en Colombia. Sus acciones incluyeron charlas informativas, jornadas para plantar árboles o recolección de residuos.
Semejante trayectoria lo llevó a ganar el tercer puesto en los International Young Eco-Hero Awards 2026. El galardón es entregado por Action For Nature para destacar proyectos ambientales de jóvenes de hasta 14 años. La edición reciente evaluó 476 postulaciones provenientes de 50 países para seleccionar apenas 16 ganadores en diversas áreas tecnológicas.
Actualmente, el inventor ajusta los detalles del hardware para reducir el tamaño general, además de ordenar los cables del dispositivo buscando brindar mayor comodidad al usuario final. Sobre su objetivo principal, Juan Sebastián afirmó: "Espero que algún día toda persona sorda pueda vivir la experiencia de observar aves".
En pocas palabras
- Joven colombiano diseñó una app que traduce el canto de las aves a vibraciones.
- Inclusión: la tecnología busca integrar a personas con déficit auditivo en la experiencia de la naturaleza.