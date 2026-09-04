La empresa familiar SAUDA S.R.L. advirtió sobre la circulación de cheques falsificados a su nombre

Cómo verificar los cheques de SAUDA

Para validar la autenticidad de los valores, la empresa habilitó un contacto específico. Las consultas deben realizarse antes de concretar cualquier operación a través del correo electrónico [email protected], correspondiente a Sergio Carelli, gerente de Seguridad y Gestión de Delitos de SAUDA S.R.L.

La recomendación es especialmente dirigida a quienes reciban cheques cuya procedencia genere dudas o presenten características que hagan sospechar que podrían ser falsos.

Además, SAUDA informó que ya presentó la correspondiente denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza para que se investigue la circulación de estos documentos.

La empresa también solicitó que quienes hayan recibido un comprobante que consideren dudoso se comuniquen al mismo correo electrónico, con el objetivo de aportar información y antecedentes que puedan resultar de utilidad para la investigación judicial.

Desde SAUDA remarcaron la importancia de no aceptar ni entregar dinero vinculado con un cheque sospechoso hasta completar la correspondiente verificación por los canales oficiales.