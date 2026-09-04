La empresa familiar SAUDA S.R.L. advirtió sobre la circulación de cheques falsificados a su nombre

La empresa familiar de Mendoza SAUDA S.R.L. emitió una alerta dirigida a la comunidad comercial y financiera por la detección de cheques falsificados o apócrifos que fueron emitidos a nombre de la empresa por terceros ajenos a la sociedad.
Ante esta situación, la firma pidió a comercios, entidades y particulares extremar las precauciones y no aceptar cheques atribuidos a SAUDA S.R.L. sin realizar previamente una verificación directa con la empresa.
La compañía señaló que cualquier persona que reciba un cheque en el que figure SAUDA S.R.L. como librador debe comprobar su autenticidad antes de aceptar el valor o entregar fondos.
Cómo verificar los cheques de SAUDA
Para validar la autenticidad de los valores, la empresa habilitó un contacto específico. Las consultas deben realizarse antes de concretar cualquier operación a través del correo electrónico [email protected], correspondiente a Sergio Carelli, gerente de Seguridad y Gestión de Delitos de SAUDA S.R.L.
La recomendación es especialmente dirigida a quienes reciban cheques cuya procedencia genere dudas o presenten características que hagan sospechar que podrían ser falsos.
Además, SAUDA informó que ya presentó la correspondiente denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza para que se investigue la circulación de estos documentos.
La empresa también solicitó que quienes hayan recibido un comprobante que consideren dudoso se comuniquen al mismo correo electrónico, con el objetivo de aportar información y antecedentes que puedan resultar de utilidad para la investigación judicial.
Desde SAUDA remarcaron la importancia de no aceptar ni entregar dinero vinculado con un cheque sospechoso hasta completar la correspondiente verificación por los canales oficiales.
En pocas palabras
- Alerta SAUDA: la empresa mendocina SAUDA S.R.L. advirtió sobre la circulación de cheques falsificados emitidos a su nombre.
- Verificación de Cheques: se solicita extremar precauciones y verificar la autenticidad contactando a [email protected] antes de aceptar valores.
- Denuncia Penal: SAUDA S.R.L. ya realizó la denuncia penal correspondiente y solicita información a quienes hayan recibido cheques dudosos.