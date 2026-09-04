"Venimos de los cultivos extensivos y ahora el desafío es adaptarnos a la realidad de la vitivinicultura"

Durante una entrevista realizada en Conexión Agro, por Radio Nihuil, Lucio Kovacevich, responsable comercial de Spraytec para Córdoba Este, Cuyo y Patagonia, analizó este proceso de expansión y los desafíos de llevar tecnologías desarrolladas para los cultivos extensivos a la realidad de la vitivinicultura.

“Teníamos una materia pendiente, porque veníamos bastante abocados a los cultivos extensivos. A partir del año pasado pudimos darle forma a un proyecto de desembarco en esta zona, donde tenemos toda una paleta de productos adaptada a las necesidades de la región”, explicó.

El desafío de adaptarse a la vid

La empresa ya cuenta con una red comercial en Cuyo y desarrolla actividades en Mendoza, San Juan, Río Negro y La Rioja. Pero su objetivo, según explicó Kovacevich, no es simplemente trasladar productos desarrollados para otros cultivos, sino comprender las necesidades específicas de cada región.

“Hoy en día ya estamos trabajando, tenemos una red comercial armada en toda la zona de Cuyo, sobre todo Mendoza, San Juan, Río Negro y La Rioja, y los puntos de venta ya están consolidados. También estamos con un trabajo muy fuerte en desarrollo de productos y en el día a día, haciendo eventos y mostrando la tecnología”, señaló.

La propuesta de la empresa se apoya en dos grandes áreas. Una está vinculada con la tecnología de aplicación, a través de adyuvantes, compatibilizadores de mezclas y limpiadores de tanque. La otra, con la nutrición vegetal y productos adaptados a distintos cultivos y etapas de desarrollo.

La importancia de nutrir bien

Para Kovacevich, uno de los grandes desafíos de la producción agrícola es que cada aplicación resulte eficiente.

“Lo que queremos lograr es nutrir, pero nutrir bien. Lograr que ese nutriente sea bien aplicado, llegue a destino de forma correcta, permanezca sobre la superficie del cultivo y se pueda introducir dentro de la hoja para que realmente haga el efecto que necesitamos”, explicó.

La eficiencia de una aplicación depende de una serie de factores que comienzan antes de que el insumo llegue al cultivo. La compatibilidad de las mezclas y la calidad de la aplicación forman parte de un proceso que puede influir directamente en el resultado.

“La paleta de productos está constituida básicamente por dos grupos. Principalmente los potenciadores o ayudantes de mezclas, donde tenemos toda la gama de ayudantes, compatibilizadores de mezcla y limpiadores de tanque. Y la otra pata está constituida por productos nutricionales, adaptados a cada cultivo y a cada etapa”, detalló.

El objetivo es combinar ambas cuestiones: no sólo aportar un nutriente, sino trabajar para mejorar la forma en que se aplica y favorecer su aprovechamiento por parte de la planta.

Spraytec fue fundada hace más de tres décadas por el empresario argentino Diego Parodi.

Nutrición y absorción

En ese sentido, Kovacevich explicó que la empresa trabaja con nutrientes quelatados, una tecnología que apunta a favorecer su disponibilidad y absorción.

“Los nutricionales de la marca son 100% asimilables por las plantas. Todos los nutrientes están quelatados y eso les permite una absorción completa por parte del cultivo”, sostuvo.

La búsqueda, explicó, es que el nutriente aplicado pueda llegar efectivamente a cumplir la función para la que fue incorporado.

“Todo el nutriente que hoy nosotros estamos comercializando termina de forma efectiva dentro del cultivo gracias a este sistema de quelatado”, agregó.

Validar la tecnología en la realidad local

Para avanzar en el sector vitivinícola, la empresa comenzó a trabajar con productores, técnicos e instituciones vinculadas con la investigación.

Kovacevich considera que la validación local es fundamental. Una tecnología que funciona en determinados sistemas productivos o condiciones ambientales no puede trasladarse automáticamente a otra realidad sin realizar previamente los ensayos necesarios.

“Ya estamos en contacto con organizaciones del INTA, ya tenemos resultados oficiales de ensayos, los seguimos haciendo en esta campaña y hay muchos productores que el año pasado se comprometieron a usarlos y vienen trabajando con buenas respuestas”, señaló.

Ese proceso de adaptación adquiere especial importancia en una provincia como Mendoza, donde conviven diferentes zonas productivas, sistemas de conducción, condiciones climáticas y realidades agronómicas.

Del conocimiento global a los problemas de cada productor

Spraytec fue fundada hace más de tres décadas por el empresario argentino Diego Parodi y con el paso de los años amplió su presencia internacional.

Para Kovacevich, esa expansión permite acceder a una red de experiencias que puede resultar valiosa a la hora de buscar respuestas para los desafíos que surgen en cada región.

“Estamos hoy en 44 países con presencia comercial, o sea que estamos continuamente nutriéndonos de experiencias y resultados de todo el mundo. Eso nos da una red de información muy amplia que está disponible para el productor”, explicó.

Spraytec ofrece nutrición vegetal quelatada y tecnología de aplicación para vid.

Pero el proceso de innovación, aseguró, también comienza en el contacto directo con quienes trabajan todos los días en el campo.

“Estamos siempre en permanente contacto con el productor, sobre todo para escucharlo y que nos comente cuáles son las problemáticas que van teniendo campaña a campaña. En base a eso, buscamos una solución que ya esté disponible o salimos a tratar de inventarla, a tratar de formularla”, señaló.

La investigación y el desarrollo forman parte de ese proceso de intercambio permanente entre la información que surge de otros mercados y las necesidades concretas de cada productor y cada región.

Una tendencia que gana espacio en la vitivinicultura

La llegada de empresas y tecnologías tradicionalmente vinculadas a los cultivos extensivos hacia la vitivinicultura forma parte de un proceso más amplio que atraviesa a las economías regionales.

La búsqueda de una mayor eficiencia, la necesidad de optimizar los insumos y el desarrollo de herramientas cada vez más específicas están impulsando la incorporación de nuevas tecnologías en producciones como la vid.

En ese escenario, el desafío no parece ser simplemente trasladar soluciones de un cultivo a otro, sino adaptarlas a las condiciones de cada región y generar información que permita conocer su comportamiento en el terreno.

Para Kovacevich, la innovación tiene una relación directa con esa capacidad de escuchar los problemas que surgen en cada campaña y buscar respuestas.

“Generalmente encontramos una solución que ya está disponible o salimos a tratar de inventarla, a formularla. Eso nos hace mantenernos siempre a la vanguardia”, concluyó.