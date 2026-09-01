Cultivo de agua: cómo hacer para tener plantas solo con un frasco de vidrio

Mantener una planta de interior sin tierra gana popularidad por su enorme facilidad operativa. El cultivo en recipientes transparentes exige muy poco mantenimiento y reduce drásticamente la aparición de insectos. Para comenzar, basta con reunir unos pocos elementos: un frasco limpio, un esqueje adecuado y agua a temperatura ambiente.
El cultivo hidropónico
Resulta fundamental comprender que es inútil sumergir una hoja suelta y esperar el desarrollo de raíces. Existen especies ideales para prosperar bajo el formato líquido, tales como el potus, el árbol de jade, la monstera, el lazo de amor o el ficus pandurata.
La clave para multiplicar los ejemplares reside en realizar cortes precisos. Resulta necesario identificar los nudos del tallo, las pequeñas protuberancias por donde emergen los brotes nuevos. Mantener una proporción equilibrada ayuda durante la adaptación, ya que un gajo con mucho follaje necesitará varios nudos para sostenerse.
El mantenimiento
Cualquier taza, jarrón o frasco hermético funciona para albergar a la nueva vegetación. El crecimiento natural obligará eventualmente a buscar contenedores más amplios para evitar la asfixia de las raíces. Una vez preparado el recipiente, el paso siguiente consiste en buscar una ubicación permanente adecuada.
Los esquejes recién cortados son sumamente sensibles a los extremos de temperatura. Conviene buscar lugares iluminados indirectamente, dado que el sol directo calienta demasiado el vidrio. También resulta recomendable alejar los jarrones de las corrientes fuertes generadas por aires acondicionados o estufas. Finalmente, renovar el líquido por completo cada una o dos semanas asegura un entorno higiénico.
En pocas palabras
- Cultivo hidropónico: permite mantener plantas de interior fácilmente en agua, reduciendo plagas y mantenimiento.
- Esquejes ideales: especies como potus, monstera o ficus son aptas para este método, necesitando nudos para crecer.
- Mantenimiento simple: requiere frascos limpios, ubicación con luz indirecta y cambio de agua cada una o dos semanas.