Cultivo de agua: cómo hacer para tener plantas solo con un frasco de vidrio

El cultivo hidropónico

Resulta fundamental comprender que es inútil sumergir una hoja suelta y esperar el desarrollo de raíces. Existen especies ideales para prosperar bajo el formato líquido, tales como el potus, el árbol de jade, la monstera, el lazo de amor o el ficus pandurata.

La clave para multiplicar los ejemplares reside en realizar cortes precisos. Resulta necesario identificar los nudos del tallo, las pequeñas protuberancias por donde emergen los brotes nuevos. Mantener una proporción equilibrada ayuda durante la adaptación, ya que un gajo con mucho follaje necesitará varios nudos para sostenerse.