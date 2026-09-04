El aeropuerto estuvo fuera de servicio tras un aterrizaje de emergencia

La nave quedó sobre la pista y aseguraron que el piloto y su copiloto estaban en perfectas condiciones.

Así quedó el avión Pampa de la IV Brigada Aérea en una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto de Mendoza. Foto: Gentileza



Esta situación generó que varios vuelos fueran demorados mientras se realizó el operativo para sacar el Pampa de la pista. Los vuelos que llegaban justo en ese momento tuvieron que ser desviados o incluso regresar a su lugar de origen con los pasajeros.

Así figuraron los vuelos en la página de Aeropuertos Argentina cuando fueron demoraros mientras despejaban la pista de aterrizaje.

Aeropuerto operativo

Pasadas las 12 de este viernes las autoridades de la estación confirmaron que ya habían corrido el Pampa de la pista de aterrizaje y los las empresas volvían a operar con normalidad.

De todas formas, varios vuelos quedaron demorados y posiblemente algunos sean reprogramados como consecuencia de lo ocurrido. Los usuarios pueden chequear la situación de los arribos y partidas del Aeropuerto de Mendoza desde la web de Aeropuertos Argentina.