Clínicas de diálisis, que atienden a 750 jubilados de Mendoza, intimaron a PAMI por el canon desactualizado

Una de las marchas de jubilados en Mendoza. Foto: gentileza Miguel Cicconi

"Para empeorar la situación en los últimos 60 días ellos sacaron un ítem del módulo de calidad y agregaron algunos otros, pero ese movimiento hizo que se perdiera 8% extra. O sea, que lejos de la actualización, además de lo que se percibió en mayo y julio, hubo 8% más de pérdida", apuntó Miguel Discépolo, presidente de la Asociación de Prestadores de Privados de Diálisis y Transplante de Mendoza.

Pese a esa situación extrema, esas clínicas hoy asisten a casi 750 pacientes mendocinos que se dividen en dos grupos: por un lado los pacientes crónicos que reciben una sesión de 4 horas de hemodiálisis tres veces por semana. A ellos se los busca en sus domicilios con los transportes de esas clínicas, se les brinda un desayuno, almuerzo o mediatarde dependiendo del turno que les toque y al finalizar se lo lleva otra vez a su casa.

Al otro grupo lo integran los pacientes agudos, que están internados en hospitales, a los cuales se los asiste brindándoles diálisis en terapias intensivas o en las salas en que estén alojados.

Y lejos de reconocerles que siguen prestando el servicio normalmente, pese a lo atrasado del canon que les pagan, desde PAMI ni siquiera responden a los planteos de ese grupo de clínicas de diálisis.

"Venimos pidiendo audiencias con el director de PAMI Nación desde hace varios meses, mucho antes de estos 18 meses de la recomposición, porque ya veíamos cómo venía la situación. No hemos sido recibidos ni se han dado respuestas", lamentó Discépolo.

Sede del PAMI en Mendoza.

El atraso de PAMI generó una reunión con Montero

Después de agotar todas las instancias de reclamos, desde la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina ya enviaron una carta documento que venció hace 48 horas, y ante la inacción y la falta de respuestas de la Nación, esos médicos acudieron al ministro de Salud de Mendoza.

"Hay muchísima voluntad médica de todos los centros de diálisis, pero el sistema está desfinanciado y la sábana es corta, y los recursos se acaban y ahí vamos a tener un problema mucho más serio. No estamos lejos de ese lugar", advirtió Discépolo.

El médico marcó que hay centros de diálisis en la zona Sur de la provincia, en Malargüe o General Alvear que tiene menos pacientes y que están en condiciones más vulnerables económicamente hablando "y sus pequeñas economías colapsan más rápido".

Y contó que se reunió con el ministro de Salud, Rodolfo Montero para pedirle que interceda ante las autoridades de Nación, con las cuales se han reunido infructuosamente.

"Estuve reunido con el ministro Montero, está al tanto de la situación y es un tema que lo preocupa y del que se ocupa", adelantó.