ANSES cambia en septiembre 2026: conocé los nuevos montos para jubilados, PUAM, PNC y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de aumentos que regirá durante septiembre de 2026 para todas las prestaciones del sistema previsional. La actualización será del 2,1%, en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio difundido por el INDEC, acumulando un ajuste del 19,3% en los primeros siete meses del año.
Esta suba automática, fijada por la fórmula de movilidad vigente, impacta directamente sobre las jubilaciones, las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el régimen de asignaciones familiares (SUAF).
Nuevos montos para jubilados y pensionados en septiembre
Con la aplicación del 2,1%, el haber mínimo previsional pasa de $419.775,93 a $428.591,22. En el otro extremo de la pirámide, la jubilación máxima se eleva de $2.824.694,50 a $2.884.013,08.
A su vez, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, suma que se mantiene congelada en ese valor nominal desde marzo de 2024. Para los jubilados que perciben un haber superior al mínimo, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta equiparar el tope de $498.591,22.
- Jubilación Mínima: $428.591,22 más bono de $70.000: $498.591,22
- PNC para Madre de 7 hijos: $428.591,22 con bono de $70.000 llega a $498.591,22
- PUAM: $342.872,97 con bono de $70.000,00 se va $412.872,97
- PNC por Invalidez y Vejez: $300.013,85 y bono de $70.000 alcanza el monto de $370.013,85
- Jubilación Máxima: $2.884.013,08
AUH y Asignaciones Familiares: cuánto se cobra en mano
El incremento del 2,1% se traslada de forma directa al esquema de asignaciones sociales. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor bruto asciende a $154.030,03. Como el organismo retiene mensualmente el 20% para la posterior acreditación de la Libreta sanitaria y escolar, el cobro directo en mano es de $123.224,02.
- AUH (bruto): $154.030,03 (pago directo 80%: $123.224,02).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $501.036,93.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $76.839,21.
- SUAF por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.
Calendario completo de pagos de ANSES en septiembre
El organismo previsional desplegará las acreditaciones según la terminación del DNI y el tipo de haber:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Un incremento del 2,1% para septiembre de 2026 en todas sus prestaciones sociales.
- Actualización por IPC: La suba se basa en el Índice de Precios al Consumidor de julio, acumulando un ajuste del 19,3% en el año.
- Nuevos montos: Se detallan los haberes actualizados para jubilados, pensiones no contributivas, PUAM, AUH y asignaciones familiares.