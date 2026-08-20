ANSES cambia en septiembre 2026: conocé los nuevos montos para jubilados, PUAM, PNC y AUH

A su vez, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, suma que se mantiene congelada en ese valor nominal desde marzo de 2024. Para los jubilados que perciben un haber superior al mínimo, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta equiparar el tope de $498.591,22.

Jubilación Mínima: $428.591,22 más bono de $70.000: $498.591,22

$428.591,22 más bono de $70.000: PNC para Madre de 7 hijos: $428.591,22 con bono de $70.000 llega a $498.591,22

$428.591,22 con bono de $70.000 llega a PUAM: $342.872,97 con bono de $70.000,00 se va $412.872,97

$342.872,97 con bono de $70.000,00 se va PNC por Invalidez y Vejez: $300.013,85 y bono de $70.000 alcanza el monto de $370.013,85

$300.013,85 y bono de $70.000 alcanza el monto de Jubilación Máxima : $2.884.013,08

AUH y Asignaciones Familiares: cuánto se cobra en mano

El incremento del 2,1% se traslada de forma directa al esquema de asignaciones sociales. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor bruto asciende a $154.030,03. Como el organismo retiene mensualmente el 20% para la posterior acreditación de la Libreta sanitaria y escolar, el cobro directo en mano es de $123.224,02.

AUH (bruto): $154.030,03 (pago directo 80%: $123.224,02).

$154.030,03 (pago directo 80%: $123.224,02). AUH por Hijo con Discapacidad: $501.036,93.

$501.036,93. Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $76.839,21.

$76.839,21. SUAF por Hijo con Discapacidad: $240.449,13.

Calendario completo de pagos de ANSES en septiembre

El organismo previsional desplegará las acreditaciones según la terminación del DNI y el tipo de haber:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)