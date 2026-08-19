Tarjeta Alimentar de ANSES: de cuánto es el monto en septiembre 2026 y quiénes la cobran

Familias con 1 hijo (o titulares de AUE): $72.250

Familias con 2 hijos: $113.299

Familias con 3 o más hijos: $149.425

Requisitos: quiénes tienen derecho a cobrar el beneficio

El programa está dirigido exclusivamente a cuatro grupos del sistema de protección social:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas gestantes a partir de los 3 meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) .

. Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.

Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar

El ingreso al padrón es automático a través del cruce de bases de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no requiere gestiones presenciales ni inscripción previa.

El único requisito operativo para garantizar el cobro es mantener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la plataforma Mi ANSES, a la cual se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El saldo está destinado en forma exclusiva a la compra de alimentos de la canasta básica en comercios y ferias con terminal posnet.