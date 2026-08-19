Tarjeta Alimentar de ANSES: de cuánto es el monto en septiembre 2026 y quiénes la cobran

Los titulares de la Prestación Alimentar —popularmente conocida como Tarjeta Alimentar— percibirán en septiembre de 2026 las mismas sumas acreditadas en los períodos anteriores. A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este beneficio no se actualiza automáticamente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual, sino a través de resoluciones específicas de la cartera de Capital Humano.
De este modo, el subsidio mantendrá las escalas fijadas en el último ajuste extraordinario, garantizando un piso de asistencia económica para los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Montos confirmados de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026
El valor que se acredita en la cuenta bancaria del titular varía según la composición del grupo familiar y la cantidad de menores a cargo:
- Familias con 1 hijo (o titulares de AUE): $72.250
- Familias con 2 hijos: $113.299
- Familias con 3 o más hijos: $149.425
Requisitos: quiénes tienen derecho a cobrar el beneficio
El programa está dirigido exclusivamente a cuatro grupos del sistema de protección social:
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Personas gestantes a partir de los 3 meses de gestación que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
- Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad.
- Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.
Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar
El ingreso al padrón es automático a través del cruce de bases de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no requiere gestiones presenciales ni inscripción previa.
El único requisito operativo para garantizar el cobro es mantener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la plataforma Mi ANSES, a la cual se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El saldo está destinado en forma exclusiva a la compra de alimentos de la canasta básica en comercios y ferias con terminal posnet.
En pocas palabras
- Monto confirmado: En septiembre de 2026, la Tarjeta Alimentar mantiene los montos anteriores, sin actualización por IPC.
- Requisitos: Cobran titulares de AUH, AUE, AUH por Discapacidad y PNC para Madres de 7 hijos.
- Trámite automático: No requiere inscripción, solo mantener actualizados los datos en Mi ANSES.