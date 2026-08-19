La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el ajuste de haberes del 1,89% para las prestaciones previsionales correspondientes a agosto de 2026. La actualización responde a la aplicación de la fórmula de movilidad automática basada en la inflación de junio registrada por el INDEC.
ANSES anunció nuevo reajuste para jubilados y esta es la suma que van a recibir los que cobran desde el 25 de agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 1,89% para todas las jubilaciones y pensiones en agosto. El esquema de cobros para el segundo tramo del mes abarca a los beneficiarios que superan el haber mínimo.
A partir del martes 25 de agosto, el organismo previsional dará inicio a la acreditación de haberes para aquellos jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo.
Montos de haberes en agosto de 2026 con el reajuste aplicado
La suba porcentual modifica tanto los valores mínimos como los topes máximos y prestaciones no contributivas dentro del sistema previsional. Para los jubilados con ingresos superiores al básico, el techo máximo prestacional se ubica en $2.824.694,50.
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
Hay que tener en cuenta que los titulares que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero menor a $489.775,92 perciben un refuerzo escalar equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar dicho tope.
Calendario de pagos para jubilados que superan la mínima (desde el 25 de agosto)
La liquidación para el tramo de haberes superiores se efectúa agrupando dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por día hábil:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Pasos para consultar el recibo de sueldo digital
Los jubilados y pensionados pueden verificar la liquidación de sus haberes y el desglose de los conceptos acreditados a través de las herramientas virtuales:
- Acceder al sitio oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a la sección "Cobros".
- Seleccionar la opción "Consultar recibo de sueldo" para descargar el comprobante correspondiente al período de agosto.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: El incremento del 1,89% para jubilaciones y pensiones en agosto.
- Cobro a partir del 25: Beneficiarios con haberes superiores al mínimo comenzarán a recibir sus pagos.
- Consulta de recibos: Se puede acceder a la liquidación a través de Mi ANSES online.