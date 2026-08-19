ANSES anunció nuevo reajuste para jubilados y esta es la suma que van a recibir los que cobran desde el 25 de agosto

A partir del martes 25 de agosto, el organismo previsional dará inicio a la acreditación de haberes para aquellos jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo.

Montos de haberes en agosto de 2026 con el reajuste aplicado

La suba porcentual modifica tanto los valores mínimos como los topes máximos y prestaciones no contributivas dentro del sistema previsional. Para los jubilados con ingresos superiores al básico, el techo máximo prestacional se ubica en $2.824.694,50.