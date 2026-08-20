La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la liquidación de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico que se liquida de manera automática junto a las asignaciones sociales. Para el grupo de beneficiarios con mayor cantidad de menores a cargo, el plus alcanza un tope de $149.425, cifra que complementa el haber habitual.
Cómo saber si te corresponde el extra de $149.000 que paga ANSES
La suma surge del monto máximo de la Prestación Alimentar destinado a familias con tres o más hijos a cargo, cobro que se liquida de manera automática junto a la asignación mensual. El detalle de los montos, quiénes pueden acceder y cómo verificar la acreditación.
Montos de la Tarjeta Alimentar: quiénes perciben el tope máximo
El valor de la ayuda alimentaria depende exclusivamente de la cantidad de hijos registrados en el grupo familiar y de la prestación social principal que se perciba:
- Familias con 1 hijo (o titulares de AUE): $72.250
- Familias con 2 hijos: $113.299
- Familias con 3 o más hijos: $149.425
Para septiembre no está previsto ningún aumento en esta asistencia económica. Para recibirla, no se requiere realizar ninguna inscripción previa ni trámite presencial. El dinero se deposita directamente en la misma caja de ahorro y fecha asignada para el cobro de la asignación principal.
Requisitos para acceder al beneficio
La asistencia económica está destinada de forma directa a cuatro sectores del sistema de protección social:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Personas que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) a partir de los 3 meses de gestación.
- Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad.
- Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos o más.
Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH
A los montos de la Tarjeta Alimentar se suma el ingreso mensual de la AUH, del cual ANSES deposita el 80% de forma directa y retiene el 20% restante.
Para liberar ese acumulado retenido, el titular debe presentar la Libreta AUH que acredita los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar:
- Consulta: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Hijos > Libreta AUH.
- Descarga: generar e imprimir el formulario oficial en una sola hoja.
- Certificación: llevar la planilla al centro de salud y al establecimiento educativo para completar firmas y sellos.
- Carga digital: tomar una fotografía clara del documento y subirla en el mismo apartado de Mi ANSES. Una vez procesada la documentación, el pago acumulado se acredita en la cuenta bancaria.
En pocas palabras
- Refuerzo de ANSES: Se liquida un extra de hasta $149.425 con la Tarjeta Alimentar para familias con tres o más hijos.
- Monto y Requisitos: Los montos varían según la cantidad de hijos; el beneficio es automático para titulares de AUH, AUE y PNC.
- Cobro de Retenciones: El 20% retenido de la AUH se libera presentando la Libreta AUH completa y actualizada.