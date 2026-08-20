Cómo saber si te corresponde el extra de $149.000 que paga ANSES

Montos de la Tarjeta Alimentar: quiénes perciben el tope máximo

El valor de la ayuda alimentaria depende exclusivamente de la cantidad de hijos registrados en el grupo familiar y de la prestación social principal que se perciba:

Familias con 1 hijo (o titulares de AUE): $72.250

$72.250 Familias con 2 hijos: $113.299

$113.299 Familias con 3 o más hijos: $149.425

Para septiembre no está previsto ningún aumento en esta asistencia económica. Para recibirla, no se requiere realizar ninguna inscripción previa ni trámite presencial. El dinero se deposita directamente en la misma caja de ahorro y fecha asignada para el cobro de la asignación principal.