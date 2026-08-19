Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en septiembre con el aumento confirmado

La AUH de ANSES constituye una de las políticas sociales de mayor alcance en el país: es percibida por cerca de 2,5 millones de familias y alcanza de forma directa a 4,3 millones de menores de 18 años.

De cuánto es la AUH en septiembre de 2026

Los titulares de las asignaciones sociales percibirán en septiembre los siguientes valores acreditados en mano, recordando que el 20% restante queda retenido en el sistema hasta la acreditación de los controles de salud y escolaridad mediante la Libreta AUH: