La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un reajuste del 2,11% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación por Hijo con Discapacidad. La actualización responde al cálculo automático de movilidad basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registrado por el INDEC (2,1%), computado con dos decimales.
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Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en septiembre con el aumento confirmado
Los beneficiarios del sistema de protección social percibirán en el noveno mes del año una actualización del 2,11% en sus haberes. El detalle de las cifras a cobrar por cada hijo, la retención del 20% y todos los detalles
La AUH de ANSES constituye una de las políticas sociales de mayor alcance en el país: es percibida por cerca de 2,5 millones de familias y alcanza de forma directa a 4,3 millones de menores de 18 años.
De cuánto es la AUH en septiembre de 2026
Los titulares de las asignaciones sociales percibirán en septiembre los siguientes valores acreditados en mano, recordando que el 20% restante queda retenido en el sistema hasta la acreditación de los controles de salud y escolaridad mediante la Libreta AUH:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55
- Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $401.226,62
- Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES
- Para habilitar el cobro del 20% acumulado durante el año anterior, las familias deben gestionar la presentación del formulario institucional a través del canal digital:
- Ingreso a la plataforma: acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta de datos: dentro del menú "Hijos", ingresar a "Libreta AUH" para verificar el estado de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo.
- Generación del formulario: si resta completar alguna sección, seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargar la planilla o enviarla por correo electrónico.
- Completado institucional: imprimir el formulario en una sola hoja con buena calidad y llevarlo al centro de salud o a la escuela correspondiente. Debe ser completado con letra clara, sin tachaduras, e incluir las firmas y sellos requeridos.
- Captura de imagen: tomar una fotografía clara del formulario completo sobre una superficie plana e iluminada. La imagen debe estar en formato JPG, pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas marcadas en negro.
- Carga digital: volver a ingresar a Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH, hacer clic en "Subir Libreta AUH" y seguir las instrucciones en pantalla.
- El trámite se considera formalmente finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación notificando la carga correcta del documento.
En pocas palabras
- ANSES: La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,11% en septiembre.
- Montos: Se cobrarán $123.221,55 por hijo, mientras que la asignación por discapacidad será de $401.226,62.
- Libreta AUH: Se detalla el proceso para presentar la Libreta y habilitar el cobro del 20% retenido.
Resumen generado por Thinkindot AI