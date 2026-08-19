Despidieron en la UCA a Rosario Masó Tillar, una de las hermanas que murieron tras el accidente en Maipú

Muestras de dolor entre amigos y compañeros de Rosario. La misa fue este miércoles.

“Nunca estuvo tan llena de gente la capilla de la facultad. Fue muy duro. Había muchas amigas de Rosario, muchísima gente allegada”, contó una persona que estuvo presente durante la ceremonia.

El dolor se hizo visible tanto durante la misa como después, cuando familiares, amigos y compañeros se abrazaron y buscaron consuelo tras una tragedia que golpeó especialmente a una familia.

Una misa repleta de amigos y allegados que expresaron todo su dolor

Rosario era la menor de las dos hermanas Masó Tillar que murieron como consecuencia del trágico siniestro.

El accidente ocurrió el domingo 16 de agosto, alrededor de las 20.30, sobre la Ruta Provincial 60, a la altura de la Variante de Palmira, en Maipú. Un Volkswagen T-Cross en el que viajaba la familia chocó de frente con un Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau (48), quien murió en el lugar.

Tras el impacto, Rosario y su hermana Juana, de 20 años, fueron trasladadas en grave estado al Hospital Central. Ambas murieron posteriormente a causa de las heridas sufridas.

La tragedia familiar sumó este martes una cuarta víctima: Ariadna Tillar, de 54 años, madre de las jóvenes, falleció mientras permanecía internada en el hospital Perrupato.

Este miércoles, en la UCA, el recuerdo quedó concentrado en Rosario. Sus compañeros la despidieron en el mismo lugar donde hasta hace pocos días compartía clases, proyectos y el comienzo de una carrera universitaria.

Una capilla repleta de gente y el dolor de sus amigos y compañeros

La misa fue también un espacio para acompañarse frente a una pérdida difícil de dimensionar. Afuera de la capilla, los abrazos, el llanto y el silencio prolongaron una ceremonia que tuvo como protagonistas a quienes conocieron a Rosario en su vida cotidiana.

La comunidad universitaria había expresado su pesar por la tragedia y, al igual que ocurrió con otras instituciones vinculadas a las hermanas, sus compañeros y amigos utilizaron también las redes sociales para despedirlas y compartir recuerdos.