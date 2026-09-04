Con un buen desempeño, Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del GP de Italia

Hace dos años, en 2024, el argentino debutó en la máxima categoría en este circuito defendiendo los colores de Williams. Un buen historial cosecha Franco Colapinto en Monza: entre 2022 y 2023, ganó dos veces la carrera Sprint en la Fórmula 3 de la FIA. La primera en 2022, al volante del monoplaza del Van Amersfoort Racing, y la segunda en 2023 junto a la escudería MP Motorsport.

En cuanto a la primera sesión de esta temporada en Monza, una bandera roja por el detenemiento del Cadillac de Colton Herta obligó a detener el ensayo por unos minutos.

Colton Herta y el Cadillac detenido en pista.

Leclerc pasó al primer lugar promediando la media hora de práctica. Mientras que Russell escaló al segundo lugar y Hamilton se quedó con el tercero. El líder del campeonato del pilotos, Kimi Antonelli, se ubicó cuarto en este período de la práctica, recordando que el piloto italiano fue penalizado en esta fecha de la Fórmula 1 porque Mercedes excedió en su auto el límite permitido de cambios de unidades de potencia. Por este motivo, Kimi largará último en el Gran Premio de Italia.

Ferrari honró a Michel Schumacher, con un distinguido diseño en los monoplaza para conmemorar los 30 años del debut del piloto alemán en la escudería con la que fue cinco veces campeón. Aprovechando la localía y este homenaje especial, los pilotos actuales del equipo se lucieron en pista y se posicionaron 1-2 sobre el final de la práctica.

Leclerc y el diseño de Ferrari en Monza.

Tuvo un buen desempeño también Liam Lawson, reemplazante de Isaac Hadjar (lesión en su muñeca) en Red Bull. El piloto neozelandés se mantuvo arriba y se quedó con el cuarto lugar, desempeñándose bien como conductor 1 de la escudería austríaca por la ausencia de Max Verstappen en esta FP1.

Franco Colapinto terminó en el noveno lugar, a poco más de un segundo del líder Leclerc, que registró un tiempo de 1:23.008. Por su parte, Paul Aron -reemplazante de Gasly en Alpine- tuvo una buena actuación y culminó en el décimo lugar, a 149 milésimas del argentino.

Cuatro rookies giraron en la FP1 del Gran Premio de Hungría

Nuevamente en una fecha de la temporada, cuatro escuderías le cedieron butacas a los pilotos novatos y de reserva para darles rodaje, cumpliendo con la reglamentación de la FIA.

Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Max Verstappen en Red Bull

Lucas Browning reemplazó a Alex Albon en Williams

Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly en Alpine

Colton Herta reemplazó a Sergio Pérez en Cadillac

Horarios Gran Premio de Italia

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 2: 11

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10