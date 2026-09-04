Tesla presenta en Texas su vehículo robot sin volante que impulsa la carrera por los robotaxis

Tesla presentó en Texas el Cybercab, un vehículo robot creado específicamente para operar como robotaxi autónomo. El modelo, sin volante ni pedales, depende por completo del sistema de conducción autónoma de la compañía y marca un nuevo paso en la estrategia de Tesla para competir en el mercado de vehículos autónomos frente a rivales como Waymo y Zoox, informó EFE.
Un vehículo robot sin controles humanos y con autonomía total
El Cybercab es un eléctrico de dos plazas con puertas de apertura vertical y un diseño pensado exclusivamente para operar sin intervención humana. Según documentos presentados ante la EPA, pesa 1.412 kilos, utiliza una batería de iones de litio y un motor de 219 caballos con tracción delantera.
Antes del lanzamiento, Tesla registró 45 unidades ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, y la empresa estima una autonomía combinada de 418 millas (673 km), aunque la cifra final será la que aparezca en la etiqueta comercial. La producción comenzó en abril, con un ritmo inicial “muy lento”, según Elon Musk.
La marca está en el foco de las regulaciones, ya que hace unos meses atrás la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) abrió una investigación sobre 1.200.000 millones de vehículos Tesla por posibles fallas en la suspensión que podrían provocar pérdida de control.
Texas, el centro de pruebas para la flota de robotaxis
El Cybercab se suma a un servicio que Tesla ya opera de forma limitada con vehículos Model Y en ciudades de Texas y Florida. La compañía asegura que parte de su flota circula sin supervisión a bordo, y que desde 2025 acumula más de 380.000 millas de conducción autónoma en seis ciudades.
Aun así, Tesla está lejos de su principal competidor: Waymo, que ya ofrece viajes sin conductor en 14 ciudades y registra más de 220 millones de millas autónomas. Zoox, de Amazon, también avanza con su propio vehículo sin volante y recibió autorización federal para desplegar hasta 2.500 unidades por año.
El lanzamiento del Cybercab en Texas refuerza la apuesta de Tesla por los vehículos robot y los servicios de robotaxis, en un mercado donde la competencia crece y la regulación avanza.
En pocas palabras
- Tesla presentó en Texas el Cybercab, un vehículo robot sin volante ni pedales.
- El Cybercab es eléctrico, de dos plazas y con puertas de apertura vertical, para operar sin intervención humana.
- Tesla busca competir con Waymo y Zoox en el mercado de robotaxis autónomos.