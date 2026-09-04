Tesla presenta en Texas su vehículo robot sin volante que impulsa la carrera por los robotaxis

La marca está en el foco de las regulaciones, ya que hace unos meses atrás la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) abrió una investigación sobre 1.200.000 millones de vehículos Tesla por posibles fallas en la suspensión que podrían provocar pérdida de control.

Texas, el centro de pruebas para la flota de robotaxis

El Cybercab se suma a un servicio que Tesla ya opera de forma limitada con vehículos Model Y en ciudades de Texas y Florida. La compañía asegura que parte de su flota circula sin supervisión a bordo, y que desde 2025 acumula más de 380.000 millas de conducción autónoma en seis ciudades.

The future has arrived in Austin pic.twitter.com/RTCb0O5sez — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Aun así, Tesla está lejos de su principal competidor: Waymo, que ya ofrece viajes sin conductor en 14 ciudades y registra más de 220 millones de millas autónomas. Zoox, de Amazon, también avanza con su propio vehículo sin volante y recibió autorización federal para desplegar hasta 2.500 unidades por año.

El lanzamiento del Cybercab en Texas refuerza la apuesta de Tesla por los vehículos robot y los servicios de robotaxis, en un mercado donde la competencia crece y la regulación avanza.