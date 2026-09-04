Mendoza bajo cero: los departamentos donde el termómetro caerá hasta los -5 °C este fin de semana

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Departamentos con marcas bajo cero y heladas severas

El enfriamiento radiativo nocturno y la circulación de aire frío afectarán principalmente a las áreas abiertas y agrícolas de Mendoza entre la madrugada del domingo y la mañana del lunes:

Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos): Las heladas más intensas de la región central se concentrarán en esta cuenca productiva. Se prevén marcas mínimas que oscilarán entre los -2 °C y -4 °C , con fuerte impacto en la vegetación que ya inició su período de brotación.

Las heladas más intensas de la región central se concentrarán en esta cuenca productiva. Se prevén marcas mínimas que oscilarán entre los , con fuerte impacto en la vegetación que ya inició su período de brotación. Zona Sur (Malargüe, San Rafael y General Alvear): Malargüe se consolidará como el departamento más frío de la provincia, registrando valores extremos de hasta -5 °C . En tanto, las áreas rurales y periféricas de San Rafael y General Alvear marcarán registros de entre -1 °C y -3 °C .

Malargüe se consolidará como el departamento más frío de la provincia, registrando valores extremos de hasta . En tanto, las áreas rurales y periféricas de San Rafael y General Alvear marcarán registros de entre . Zona Este y Cinturón Verde (Lavalle, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz): Las fincas y zonas abiertas de esta franja agrícola sufrirán el impacto de heladas radiativas con termómetros que caerán entre los 0 °C y -2 °C .

Las fincas y zonas abiertas de esta franja agrícola sufrirán el impacto de heladas radiativas con termómetros que caerán entre los . Precordillera y sectores de Alta Montaña (Luján de Cuyo y Las Heras): Localidades como Uspallata, Potrerillos, Agrelo y Ugarteche experimentarán heladas agudas con temperaturas por debajo del punto de congelación durante el pico del evento gélido.

Qué ocurrirá en el Gran Mendoza

Por su parte, los sectores más densamente poblados —como Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y las áreas céntricas de Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo— se mantendrán ajustadamente por encima del punto de congelamiento. El fenómeno de la isla de calor urbana amortiguará la caída del termómetro, manteniendo las mínimas en una franja de entre 1 °C y 3 °C.