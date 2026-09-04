El avance de la masa de aire antártico sobre Mendoza profundizará el derrumbe de la temperatura a lo largo del fin de semana. Aunque el termómetro oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el Gran Mendoza señalará mínimas cercanas a 1 °C, la geografía provincial mostrará, gracias al frío polar, un comportamiento dispar: las zonas rurales, valles productivos y la periferia perforarán holgadamente la barrera de los 0 °C, configurando un escenario de heladas tardías severas.
Mendoza bajo cero: los departamentos donde el termómetro caerá hasta los -5 °C este fin de semana
Mientras el centro urbano rondará marcas positivas cercanas al bajo cero, las fincas del Valle de Uco, la Zona Sur y el Este provincial sufrirán heladas severas de hasta -5 °C.
Departamentos con marcas bajo cero y heladas severas
El enfriamiento radiativo nocturno y la circulación de aire frío afectarán principalmente a las áreas abiertas y agrícolas de Mendoza entre la madrugada del domingo y la mañana del lunes:
- Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos): Las heladas más intensas de la región central se concentrarán en esta cuenca productiva. Se prevén marcas mínimas que oscilarán entre los -2 °C y -4 °C, con fuerte impacto en la vegetación que ya inició su período de brotación.
- Zona Sur (Malargüe, San Rafael y General Alvear): Malargüe se consolidará como el departamento más frío de la provincia, registrando valores extremos de hasta -5 °C. En tanto, las áreas rurales y periféricas de San Rafael y General Alvear marcarán registros de entre -1 °C y -3 °C.
- Zona Este y Cinturón Verde (Lavalle, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz): Las fincas y zonas abiertas de esta franja agrícola sufrirán el impacto de heladas radiativas con termómetros que caerán entre los 0 °C y -2 °C.
- Precordillera y sectores de Alta Montaña (Luján de Cuyo y Las Heras): Localidades como Uspallata, Potrerillos, Agrelo y Ugarteche experimentarán heladas agudas con temperaturas por debajo del punto de congelación durante el pico del evento gélido.
Qué ocurrirá en el Gran Mendoza
Por su parte, los sectores más densamente poblados —como Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y las áreas céntricas de Maipú, Las Heras y Luján de Cuyo— se mantendrán ajustadamente por encima del punto de congelamiento. El fenómeno de la isla de calor urbana amortiguará la caída del termómetro, manteniendo las mínimas en una franja de entre 1 °C y 3 °C.
Se espera que el lunes haga frío aunque con suba de temperatura y el martes ya se haya dejado atrás cualquier rastro del frío polar en toda la provincia.
En pocas palabras
- Heladas severas: Mendoza sufrirá temperaturas de hasta -5 °C este fin de semana en zonas rurales y valles.
- Gran Mendoza: El centro urbano registrará mínimas de 1 °C gracias al efecto "isla de calor".
- Pronóstico: El frío polar se disipará el martes, con un leve aumento de temperatura el lunes.