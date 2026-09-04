Susto y menos ritmo para Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Italia donde terminó en el puesto 11

Su compañero en Mercedes, George Russell, se ubicó en segundo lugar y Arvid Lindblad escaló a la tercera posición en el comienzo, mostrando un buen nivel en este Gran Premio de Italia.

Antonelli largará último en el Gran Premio de Italia.

Colapinto y Gasly emplearon neumáticos duros y se posicionaron en el décimo primer y décimo segundo lugar transcurridos los primeros minutos de la práctica. Gasly giró por primera vez en el circuito de Monza luego de que Paul Aron empleara su monoplaza en la primera tanda libre de entrenamientos. El piloto francés saltó a la pista luego de conocer la decisión de la FIA de quitarle el tercer puesto en Mónaco por ratificar una penalización que surgió por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Promediando la mitad de la sesión, la mayoría de los pilotos cambiaron al compuesto de neumático al blando. Con esta goma, Franco Colapinto escaló al quinto lugar, a 933 milésimas del líder parcial Russell, con 1:22.686. El piloto de Mercedes superó a su compañero Antonelli luego de girar también con el componente blando.

A partir del cambio de neumáticos, las posiciones comenzaron a moverse. Leclerc se ubicó primero con gran registro de tiempo; los Racing Bulls volvieron a demostrar buenas marcas con Lindblad y Yuki Tsunoda, en el octavo y noveno lugar. El argentino cayó al puesto 11.

Max Verstappen, quien también giró por primera vez en Monza esta fecha (Ayumu Iwasa ocupó su lugar en la FP1), logró un puesto 7 en el inicio de su actividad en el fin de semana. Luego, el neerlandés cayó al noveno lugar.

Sobre el final de la práctica, Russell recuperó el primer lugar - con un tiempo de 1:22.559-. Los McLaren, con Norris y Piastri, subieron al cuarto y sexto lugar. Gasly, el compañero de Colapinto, se posicionó en el puesto 14; mientrasque Colapinto, con un tiempo de 1:23.619 se quedó finalmente con el puesto 11.

Susto para Colapinto

Sobre el final de la práctica, Colapinto perdió el control de su auto y se fue sobre la leca generando un movimiento que casi termina impactando contra los elementos que delimitan la pista. Por fortuna, el argentino logró dominar la situación y no terminó en un hecho grave ni con roturas mayores del Alpine.

Horarios del Gran Premio de Italia

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10