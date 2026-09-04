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Susto y menos ritmo para Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Italia donde terminó en el puesto 11

Franco Colapinto logró el décimo primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de Italia. Lideró Russell

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto terminó en el puesto 11 de la FP2 del Gran Premio de Italia. 

Franco Colapinto terminó en el puesto 11 de la FP2 del Gran Premio de Italia. 

Luego de un destacado noveno puesto en la primera práctica libre, Franco Colapinto inició la segunda sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Italia. En el circuito de Monza, el argentino volvió a demostrar una buena performance con su Alpine pese a que cayó dos puestos respecto de la FP1.

Colapinto terminó en el puesto 11 y su compañero Pierre Gasly en el puesto 14. Lideró los segundos entrenamientos George Russell (Mercedes), lo sucedieron Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), en segundo y tercer lugar respectivamente.

Franco Colapinto cumplió con a segunda práctica libre del Gran Premio de Italia

Pese a que Kimi Antonelli partirá en el último lugar de la parrilla en el GP de Italia (excedió el límite permitido de cambios de unidades de potencia), el joven piloto italiano marcó buenos tiempos en el inicio de la segunda práctica libre y se ubicó en primer lugar con neumáticos duros.

Su compañero en Mercedes, George Russell, se ubicó en segundo lugar y Arvid Lindblad escaló a la tercera posición en el comienzo, mostrando un buen nivel en este Gran Premio de Italia.

Antonelli largará último en el Gran Premio de Italia.

Antonelli largará último en el Gran Premio de Italia.

Colapinto y Gasly emplearon neumáticos duros y se posicionaron en el décimo primer y décimo segundo lugar transcurridos los primeros minutos de la práctica. Gasly giró por primera vez en el circuito de Monza luego de que Paul Aron empleara su monoplaza en la primera tanda libre de entrenamientos. El piloto francés saltó a la pista luego de conocer la decisión de la FIA de quitarle el tercer puesto en Mónaco por ratificar una penalización que surgió por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Promediando la mitad de la sesión, la mayoría de los pilotos cambiaron al compuesto de neumático al blando. Con esta goma, Franco Colapinto escaló al quinto lugar, a 933 milésimas del líder parcial Russell, con 1:22.686. El piloto de Mercedes superó a su compañero Antonelli luego de girar también con el componente blando.

A partir del cambio de neumáticos, las posiciones comenzaron a moverse. Leclerc se ubicó primero con gran registro de tiempo; los Racing Bulls volvieron a demostrar buenas marcas con Lindblad y Yuki Tsunoda, en el octavo y noveno lugar. El argentino cayó al puesto 11.

Max Verstappen, quien también giró por primera vez en Monza esta fecha (Ayumu Iwasa ocupó su lugar en la FP1), logró un puesto 7 en el inicio de su actividad en el fin de semana. Luego, el neerlandés cayó al noveno lugar.

Sobre el final de la práctica, Russell recuperó el primer lugar - con un tiempo de 1:22.559-. Los McLaren, con Norris y Piastri, subieron al cuarto y sexto lugar. Gasly, el compañero de Colapinto, se posicionó en el puesto 14; mientrasque Colapinto, con un tiempo de 1:23.619 se quedó finalmente con el puesto 11.

Susto para Colapinto

Sobre el final de la práctica, Colapinto perdió el control de su auto y se fue sobre la leca generando un movimiento que casi termina impactando contra los elementos que delimitan la pista. Por fortuna, el argentino logró dominar la situación y no terminó en un hecho grave ni con roturas mayores del Alpine.

Horarios del Gran Premio de Italia

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10

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