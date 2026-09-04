Se pudrió entre Alpine y McLaren: explosivas declaraciones de Briatore acusando vínculos de la escudería con un juez de la FIA

Briatore, mandamás de Alpine, reclamó la sanción a Gasly con una dura acusación sobre McLaren.
McLaren fue justamente uno de los equipos que reclamó la decisión de que Gasly fuera indultado ya que Oscar Piastri, uno de sus pilotos, también recibió penalización en Mónaco por exceso de velocidad y la cumplió.
En este contexto, Briatore apuntó a que la FIA cumplió la voluntad de McLaren debido a una supuesta relación entre uno de los jueces con miembros del equipo naranja.
"Creo que es muy injusto, antes que nada, pero aceptamos la decisión", comenzó diciendo Briatore al referirse al fallo desfavorable a Alpine. "Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviera vinculado con McLaren. Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills (en McLaren Special Operations); tiene una fundación que se llama One Drop Foundation y McLaren le dio dos o tres coches. Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros", apuntó.
Andrea Stella, responsable de McLaren presente, respondió: "Si alguien formula este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice públicamente".
Así la guerra quedó declarada entre dos importante escuderías en el inicio de la actividad en el Gran Premio de Italia, a tres meses de aquel Gran Premio de Mónaco.