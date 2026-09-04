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tras la penalización a Gasly

Se pudrió entre Alpine y McLaren: explosivas declaraciones de Briatore acusando vínculos de la escudería con un juez de la FIA

Flavio Briatore, líder de Alpine, explotó contra McLaren y acusó a la escudería de vínculos cercanos con un juez de la FIA

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Flavio Briatore lanzó durísimas declaraciones contra McLaren. 

Flavio Briatore lanzó durísimas declaraciones contra McLaren. 

La polémica decisión de la FIA de revertir el tercer puesto otorgado a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco generó de inmediato repercusión en el mundo de la Fórmula 1. El Tribunal Internacional de Apelaciones decidió penalizar nuevamente al francés por exceso de velocidad en el pit lane y la determinación envió al compañero de Colapinto al séptimo lugar en aquella carrera.

Este accionar de la FIA perjudicó a Alpine en su pelea en el campeonato de constructores por lo que, más allá de un comunicado de descontento, Flavio Briatore salió a hablar en conferencia de prensa y defenestró a McLaren con explosivas declaraciones que supuestamente vinculan a la escudería británica con juez de la FIA.

Flavio Briatore explotó contra McLaren por la decisión de la FIA que perjudicó a Gasly

Flavio Briatore, mandamás de Alpine, participó de la conferencia de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de Italia junto a Frédéric Vasseur, director de Ferrari, y Andrea Stella, jefe de McLaren. En ese escenario, fue que el director de la escudería francesa disparó con todo hacia el equipo británico luego de conocerse la quita de putos y el podio a Pierre Gasly.

Briatore, mandamás de Alpine, reclamó la sanción a Gasly con una dura acusación sobre McLaren.

Briatore, mandamás de Alpine, reclamó la sanción a Gasly con una dura acusación sobre McLaren.

McLaren fue justamente uno de los equipos que reclamó la decisión de que Gasly fuera indultado ya que Oscar Piastri, uno de sus pilotos, también recibió penalización en Mónaco por exceso de velocidad y la cumplió.

En este contexto, Briatore apuntó a que la FIA cumplió la voluntad de McLaren debido a una supuesta relación entre uno de los jueces con miembros del equipo naranja.

"Creo que es muy injusto, antes que nada, pero aceptamos la decisión", comenzó diciendo Briatore al referirse al fallo desfavorable a Alpine. "Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviera vinculado con McLaren. Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills (en McLaren Special Operations); tiene una fundación que se llama One Drop Foundation y McLaren le dio dos o tres coches. Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros", apuntó.

Andrea Stella, responsable de McLaren presente, respondió: "Si alguien formula este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice públicamente".

Así la guerra quedó declarada entre dos importante escuderías en el inicio de la actividad en el Gran Premio de Italia, a tres meses de aquel Gran Premio de Mónaco.

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