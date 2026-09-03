Los Pumas vs Australia, en Mendoza: día, hora, TV y equipos confirmados

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas en Mendoza.

Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe y con experiencia en Tarucas y Argentina XV representará junto a Bertranou y Rodrigo Isgró al rugby de Mendoza en el encuentro de este sábado.

Fraser Mc Reight es uno de los terceras líneas titulares de Australia.

Por el lado de los visitantes el head coach Les Kiss anunció 8 variantes entre los titulares incluidos el ingreso de Ben Donaldson como apertura y el cambio de toda la primera línea.

La formación de Los Pumas

1. WENGER, Boris (10 caps)

2. RUIZ, Ignacio (32 caps)

3. DELGADO, Pedro (11 caps)

4. ELÍAS, Efraín (5 caps)

5. MOLINA, Franco (21 caps)

6. MATERA, Pablo (126 caps) Capitán

7. PETTI, Guido (103 caps) Vicecapitán

8. MORO, Joaquín (7 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (14 caps)

10. ROGER, Nicolás (4 caps)

11. MENDY, Ignacio (7 caps)

12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (4 caps)

13. CINTI, Lucio (44 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (19 caps)

15. CARRERAS, Santiago (69 caps) Vicecapitán

Finishers

16. OVIEDO, Leonel (2 caps)

17. VIVAS, Mayco (43 caps)

18. MORENO, Francisco (2 caps)

19. LAVANINI, Tomás (93 caps)

20. SCELZO, Juan Martín (1 cap)

21. CARDOZO, Facundo (sin caps) *

22. BERTRANOU, Gonzalo (68 caps)

23. SOLER, Mateo (sin caps) *

* Posible debut

La formación de los Wallabies

Angus Bell (56 Tests) Billy Pollard (23 Tests) Taniela Tupou (72 Tests) Josh Canham (7 Tests) Jeremy Williams (31 Tests)¿ Rob Valetini (67 Tests) Fraser McReight (45 Tests) Harry Wilson (41 Tests) Ryan Lonergan (11 Tests) Ben Donaldson (24 Tests) Filipo Daugunu (23 Tests) Len Ikitau (53 Tests) Joseph-Aukuso Suaalii (23 Tests) Max Jorgensen (26 Tests) Tom Wright (49 Tests)

Suplentes

16. Josh Nasser (15 Tests)

17. Aidan Ross (5 Tests)

18. Massimo De Lutiis (2 Tests)

19. Lukhan Salakaia-Loto (46 Tests)

20. Charlie Cale (5 Tests)

21. Kalani Thomas (1 Test)

22. Carter Gordon (12 Tests)

23. Isaac Henry (3 Tests)

Entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.