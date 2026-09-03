Los Pumas vs Australia, en Mendoza: día, hora, TV y equipos confirmados

Los Pumas y los Wallabies confirmaron sus respectivas formaciones para el test match que disputarán este sábado 5 de septiembre desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.
Los Pumas y los Wallabies confirmaron sus respectivas formaciones para el test match que disputarán este sábado 5 de septiembre desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.
Para la revancha del triunfo australiano en Jujuy (27-21) Felipe Contepomi introducirá 4 cambios con los ingresos de Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger en remplazo de Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli.
Además, Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback. Por el lado de los finishers o suplentes, se destacan el regreso de Gonzalo Bertranou y los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.
Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe y con experiencia en Tarucas y Argentina XV representará junto a Bertranou y Rodrigo Isgró al rugby de Mendoza en el encuentro de este sábado.
Por el lado de los visitantes el head coach Les Kiss anunció 8 variantes entre los titulares incluidos el ingreso de Ben Donaldson como apertura y el cambio de toda la primera línea.
Finishers
* Posible debut
Suplentes
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.