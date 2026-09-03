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Los Pumas vs Australia, en Mendoza: día, hora, TV y equipos confirmados

Los Pumas y los Wallabies confirmaron sus respectivas formaciones para el test match que disputarán este sábado en Mendoza

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Isgró estará como titular.

Isgró estará como titular.

Los Pumas y los Wallabies confirmaron sus respectivas formaciones para el test match que disputarán este sábado 5 de septiembre desde las 18 en el estadio Malvinas Argentinas y con TV en vivo por ESPN y Disney+ Plan Premium.

Para la revancha del triunfo australiano en Jujuy (27-21) Felipe Contepomi introducirá 4 cambios con los ingresos de Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger en remplazo de Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli.

Facundo Cardozo podría debutar en Los Pumas ante Australia, en Mendoza.

Facundo Cardozo podría debutar en Los Pumas ante Australia, en Mendoza.

Además, Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback. Por el lado de los finishers o suplentes, se destacan el regreso de Gonzalo Bertranou y los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas en Mendoza.

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas en Mendoza.

Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe y con experiencia en Tarucas y Argentina XV representará junto a Bertranou y Rodrigo Isgró al rugby de Mendoza en el encuentro de este sábado.

Fraser Mc Reight es uno de los terceras líneas titulares de Australia.

Fraser Mc Reight es uno de los terceras líneas titulares de Australia.

Por el lado de los visitantes el head coach Les Kiss anunció 8 variantes entre los titulares incluidos el ingreso de Ben Donaldson como apertura y el cambio de toda la primera línea.

La formación de Los Pumas

  • 1. WENGER, Boris (10 caps)
  • 2. RUIZ, Ignacio (32 caps)
  • 3. DELGADO, Pedro (11 caps)
  • 4. ELÍAS, Efraín (5 caps)
  • 5. MOLINA, Franco (21 caps)
  • 6. MATERA, Pablo (126 caps) Capitán
  • 7. PETTI, Guido (103 caps) Vicecapitán
  • 8. MORO, Joaquín (7 caps)
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (14 caps)
  • 10. ROGER, Nicolás (4 caps)
  • 11. MENDY, Ignacio (7 caps)
  • 12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (4 caps)
  • 13. CINTI, Lucio (44 caps)
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo (19 caps)
  • 15. CARRERAS, Santiago (69 caps) Vicecapitán

Finishers

  • 16. OVIEDO, Leonel (2 caps)
  • 17. VIVAS, Mayco (43 caps)
  • 18. MORENO, Francisco (2 caps)
  • 19. LAVANINI, Tomás (93 caps)
  • 20. SCELZO, Juan Martín (1 cap)
  • 21. CARDOZO, Facundo (sin caps) *
  • 22. BERTRANOU, Gonzalo (68 caps)
  • 23. SOLER, Mateo (sin caps) *

* Posible debut

La formación de los Wallabies

  1. Angus Bell (56 Tests)
  2. Billy Pollard (23 Tests)
  3. Taniela Tupou (72 Tests)
  4. Josh Canham (7 Tests)
  5. Jeremy Williams (31 Tests)¿
  6. Rob Valetini (67 Tests)
  7. Fraser McReight (45 Tests)
  8. Harry Wilson (41 Tests)
  9. Ryan Lonergan (11 Tests)
  10. Ben Donaldson (24 Tests)
  11. Filipo Daugunu (23 Tests)
  12. Len Ikitau (53 Tests)
  13. Joseph-Aukuso Suaalii (23 Tests)
  14. Max Jorgensen (26 Tests)
  15. Tom Wright (49 Tests)

Suplentes

  • 16. Josh Nasser (15 Tests)
  • 17. Aidan Ross (5 Tests)
  • 18. Massimo De Lutiis (2 Tests)
  • 19. Lukhan Salakaia-Loto (46 Tests)
  • 20. Charlie Cale (5 Tests)
  • 21. Kalani Thomas (1 Test)
  • 22. Carter Gordon (12 Tests)
  • 23. Isaac Henry (3 Tests)

Entradas para ver a Los Pumas y Australia en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia aún están disponibles en Ticketek, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % queda para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

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