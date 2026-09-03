Mourinho elogió a Messi tras su retiro de la Selección y analizó el caso Julián Álvarez

Luego apeló a su tradicional ironía para explicar cómo hará para continuar disfrutando de su juego en esta etapa: "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años."

En esa misma línea, el estratega portugués remarcó la significación histórica del jugador dentro de su época y el vacío que significa su despedida del plano internacional: "Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación".

Mourinho se refirió a la situación de Julián Álvarez.

Mourinho habló sobre el caso Julián Álvarez

Además de repasar la trayectoria de la Pulga, a Mourinho le preguntaron sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético Madrid, uno de los temas centrales del mercado de pases en Europa.

El técnico brindó su punto de vista acerca de cómo debe gestionarse la situación del atacante dentro del plantel colchonero: "No hay quien lo conozca mejor que Simeone. Cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club."

Esta visión expresada por el entrenador coincide con la perspectiva que mantienen en la entidad Colchonera luego de la clausura del libro de pases.

Con el mercado formalmente finalizado, la continuidad de la Araña en la institución queda ratificada, dándole un cierre definitivo - al menos por este período - a uno de los culebrones más comentados del continente.