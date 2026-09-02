Nicolás Bolcato, a días del partido con River en el Monumental: "Lo vamos a jugar como una final"

Al ser consultado por la enorme atajada a Maravilla Martínez en el triunfo ante Racing, elegida como una de las mejores de la fecha, contó: "Fue una atajada linda. Estaba bien posicionado. En el momento que cabecea, estaba cerca. Reaccioné bien. Estoy contento por haber podido ayudar al equipo. Por como siguió la jugada, había sido un golado. La cancha estaba eufórica en ese momento, hubiese sido lindo. Después tuvimos el premio que merecíamos".

"Sin dudas siempre mi trabajo es ayudar al equipo. Es mi responsabilidad cuando nos llegan. Me pone contento que se den bien las cosas", sumó Nicolás Bolcato por sus intervenciones clave.

Cuando le preguntaron por su visita al estadio Monumental, estadio en el que será titular por primera vez, expresó: "Es una nueva experiencia para mí en lo personal. Estoy con muchas ganas que llegue el domingo".

"Nosotros los partidos los planificamos todos de la misma manera, sea el rival que sea. Siempre nos vaciamos al máximo en nuestro esfuerzo. Va a ser un partido igual a todos", sentenció Nicolás Bolcato.