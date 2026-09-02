Inicio Ovación Fútbol Nicolás Bolcato
Fútbol

Nicolás Bolcato, a días del partido con River en el Monumental: "Lo vamos a jugar como una final"

Nicolás Bolcato, arquero de Independiente Rivadavia, habló luego del entrenamiento en Ciudad Deportiva. El joven de 22 años se refirió al partido del próximo domingo en el Monumental

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

Independiente Rivadavia se prepara para su visita al estadio Monumental. El próximo domingo, desde las 19.15, la Lepra se verá las caras con River en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En la previa del encuentro, quien alzó la voz fue Nicolás Bolcato.

El arquero de la Lepra, que protagonizó una de las mejores atajadas de la última jornada (el cabezazo a Maravilla Martínez), habló luego del entrenameinto realizado este miércoles en Ciudad Deportiva.

La palabra de Nicolás Bolcato

Nicolás Bolcato fue uno de los que alzó la voz en Ciudad Deportiva. El arquero de Independiente Rivadavia se refirió a la gran temporada del equipo: "Es algo muy lindo. A veces no te da mucho tiempo para disfrutar el presente, pero lo hacemos lo más que podemos. Va a ser un gran desafío, como todos los partidos. Lo vamos a jugar como una final, de la misma manera".

Al ser consultado por la enorme atajada a Maravilla Martínez en el triunfo ante Racing, elegida como una de las mejores de la fecha, contó: "Fue una atajada linda. Estaba bien posicionado. En el momento que cabecea, estaba cerca. Reaccioné bien. Estoy contento por haber podido ayudar al equipo. Por como siguió la jugada, había sido un golado. La cancha estaba eufórica en ese momento, hubiese sido lindo. Después tuvimos el premio que merecíamos".

"Sin dudas siempre mi trabajo es ayudar al equipo. Es mi responsabilidad cuando nos llegan. Me pone contento que se den bien las cosas", sumó Nicolás Bolcato por sus intervenciones clave.

Cuando le preguntaron por su visita al estadio Monumental, estadio en el que será titular por primera vez, expresó: "Es una nueva experiencia para mí en lo personal. Estoy con muchas ganas que llegue el domingo".

"Nosotros los partidos los planificamos todos de la misma manera, sea el rival que sea. Siempre nos vaciamos al máximo en nuestro esfuerzo. Va a ser un partido igual a todos", sentenció Nicolás Bolcato.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas