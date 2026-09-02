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Primera Nacional

Godoy Cruz presentó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional

El delantero Fabricio Oviedo, es el nuevo refuerzo de Godoy Cruz, llega proveniente de Rosario Central a préstamo por un año

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Fabricio Oviedo llegó de Rosario Central a Godoy Cruz.

Fabricio Oviedo llegó de Rosario Central a Godoy Cruz.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz este miércoles presentó en sus redes sociales, al nuevo refuerzo. Se trata del delantero Fabricio Oviedo, delantero de 22 años, llega proveniente a préstamo de Rosario Central. Esta es la quinta incorporación del equipo que dirige Pablo De Muner.

El nuevo refuerzo del Tomba fue presentado oficialmente con el estadio Feliciano Gambarte como escenario.

Fabricio Oviedo, el nuevo refuerzo de Godoy Cruz.

Fabricio Oviedo, el nuevo refuerzo de Godoy Cruz.

Fabricio Oviedo: reemplazante de Di María en Rosario Central

El delantero se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central, debutó en Primera a mediados de 2022 y en 2024 se fue a préstamo al Lausanne de Suiza, donde jugó 23 partidos y anotó 4 goles.

El año pasado, regresó a Rosario Central, solamente sumó minutos frente a Vélez, ingresando en lugar de Ángel Di María.

Quiénes son los cinco refuerzos de Godoy Cruz

Fabricio Oviedo, se suma al defensor Diego Viera que es el capitán del Expreso. Benjamín Schamine, mediocampista de 22 años Felipe Cairus, volante central uruguayo y Rodrigo Fernández, proveniente de Argentinos Juniors.

Cuándo juega Godoy Cruz

Godoy Cruz tras victoria ante San Telmo por 3 a 0, en el Feliciano Gambarte, jugará en calidad de visitante ante San Miguel, por la fecha 28 del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio Islas Malvinas, desde las 15.

En este encuentro, el entrenador Pablo De Muner ya puede contar con el volante Gastón Gil Romero y el delantero Misael Sosa, tras cumplir sus suspensiones.

Tras este encuentro el Tomba jugará ante Colón. El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en el estadio Feliciano Gambarte- , por la fecha 29. En la primera rueda, empataron 0 a 0 en Santa Fe, por la fecha 11, disputada el 26 de abril.

El equipo de Pablo de Muner se ubica en la sexta posición, con 43 unidades. A 9 fechas del final se encuentra en los puestos del Reducido.

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