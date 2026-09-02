La madre del bebé abandonado e internado con lesiones recibió el alta y sigue bajo investigación

Los padres del bebé siguen bajo investigación

El padre del bebé estuvo demorado en el Polo Judicial pero el martes a la noche recuperó la libertad. La misma resolución aplica para la chica de 18 años.

El fiscal Oscar Malla arribó a esta decisión porque, según las pruebas recolectadas hasta el momento, ninguno de los padres del bebé cometieron delito alguno.

Sin embargo, oficialmente se advirtió de que la investigación penal no está cerrada y que los futuros testimonios e informes médicos serán determinantes para avanzar en la pesquisa y darla por terminada o no.

El caso se conoció este lunes a primera hora a través de radio Nihuil y, las primeras informaciones, generaron polémica y controversias, especialmente porque la chica dijo que desconocía haber estado embarazada.

El bebé sigue internado y la madre, de alta

Fue clave la intervención de la madre de la chica de 18 años para que el bebé sobreviviera.

Ella lo trasladó a un centro sanitario del barrio La Favorita, lo que derivó en el urgente traslado y la posterior internación en el hospital Lagomaggiore, donde también quedó alojada la parturienta.

El bebé recién nacido sigue internado en el Hospital Lagomaggiore. Foto ilustrativa

En el área Neonatología se ocupan de la salud del recién nacido, quien se recupera del cuadro de lesiones dérmicas e hipotermia que presentaba cuando fue recibido en la guardia médica.