Recibió el alta médica y volvió a su casa la chica de 18 años que el domingo dio a luz a un bebé que fue internado y sigue estándolo, por un cuadro de lesiones y deterioro de la salud, lo que derivó en una investigación judicial. Los primeros testimonios consignaron que el pequeño había sido puesto en una mochila para luego ser abandonado.
La madre del bebé abandonado e internado con lesiones recibió el alta y sigue bajo investigación
El bebé nacido el domingo en La Favorita continúa en Neonatología del hospital Lagomaggiore. La pesquisa judicial permanece abierta
La chica y su pareja no están imputados pero la pesquisa a cargo del fiscal Oscar Malla, de la Unidad de Homicidios, determinó que presten declaraciones informativas acerca de cómo se produjeron el alumbramiento en el baño de la casa y el posterior traslado a un centro de salud de La Favorita, en Ciudad.
Este miércoles, desde el Ministerio de Salud explicaron que al momento de ser auxiliado e internado, el bebé recién nacido presentaba lesiones dérmicas compatibles con la exposición a las bajas temperaturas y al roce con el suelo, donde fue hallado.
Los padres del bebé siguen bajo investigación
El padre del bebé estuvo demorado en el Polo Judicial pero el martes a la noche recuperó la libertad. La misma resolución aplica para la chica de 18 años.
El fiscal Oscar Malla arribó a esta decisión porque, según las pruebas recolectadas hasta el momento, ninguno de los padres del bebé cometieron delito alguno.
Sin embargo, oficialmente se advirtió de que la investigación penal no está cerrada y que los futuros testimonios e informes médicos serán determinantes para avanzar en la pesquisa y darla por terminada o no.
El caso se conoció este lunes a primera hora a través de radio Nihuil y, las primeras informaciones, generaron polémica y controversias, especialmente porque la chica dijo que desconocía haber estado embarazada.
El bebé sigue internado y la madre, de alta
Fue clave la intervención de la madre de la chica de 18 años para que el bebé sobreviviera.
Ella lo trasladó a un centro sanitario del barrio La Favorita, lo que derivó en el urgente traslado y la posterior internación en el hospital Lagomaggiore, donde también quedó alojada la parturienta.
En el área Neonatología se ocupan de la salud del recién nacido, quien se recupera del cuadro de lesiones dérmicas e hipotermia que presentaba cuando fue recibido en la guardia médica.