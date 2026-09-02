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No fue lo que se esperaba

Kevin Lomónaco sonó para el Barcelona, pero fue presentado en su nuevo club donde peleará el descenso

Aunque los rumores indicaban que estaba en los planes del Barcelona y de los grandes de Europa, Lomónaco terminó firmando en un equipo de menor envergadura

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kevin Lomónaco consiguió el traspaso a Europa.

Kevin Lomónaco consiguió el traspaso a Europa.

A pesar de estar en zona de playoffs del Torneo Clausura (séptimo con 10 puntos), Independiente atraviesa un mal momento: su nivel preocupa, viene de caer 3 a 0 ante Gimnasia y sufrió un cambio de DT en el camino. En medio de la crisis, Kevin Lomónaco definió su futuro que está muy lejos de Avellaneda.

Lo sorprendente es que daban por hecho que el defensor de 24 años daría el salto al Barcelona, a un grande de Italia o al fútbol brasileño, donde se manejan cifras exorbitantes. Algo que, finalmente, no sucedió.

Las cosas no salieron como quería Lomónaco; no obstante, recién tiene 24 años.

Las cosas no salieron como quería Lomónaco; no obstante, recién tiene 24 años.

Kevin Lomónaco fue presentado en su nuevo club

La incertidumbre se apoderó del entorno de Kevin Lomónaco porque la necesidad de una transferencia era imperiosa; no obstante, las propuestas que llegaban a Avellaneda no cumplían con ciertos requisitos económicos que se esperaban.

Con el cierre del mercado de pases europeo el defensor logró estampar su firma en un vínculo con el Elche, de España, y ya fue presentando en el Viejo Continente con un video relacionado con el lanzamiento del GTA VI donde el protagonista del popular videojuego comienza a ver algunas de las mejores intervenciones del argentino.

En Independiente, Lomónaco disputó 88 partidos, convirtió dos goles y dio dos asistencias. Su valentía para salir jugando desde el fondo y su presencia en el área lo llevaron a ser convocado por Lionel Scaloni en mayo de 2025, aunque no sumó minutos en los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia.

"Kevin Lomónaco es franjiverde".

Los detalles del traspaso de Kevin Lomónaco

El Rojo anunció la venta del defensor por 5,5 millones de dólares a cambio del 80 % de su pase. Sin embargo, la operación tiene letra chica: la dirigencia de Avellaneda aún le debía una cifra importante al Elche por el traspaso de Iván Marcone en 2022, por lo que un 30 % del monto servirá para saldar la deuda con el club español.

Además, del monto restante un 25% corresponde a Red Bull Bragantino. Eso no es todo, Independiente aun le debe 3 millones de dólares al equipo brasileño, por lo que los números continúan disminuyendo.

El defensor de 24 años pasó de ser considerado en la Selección argentina y por los grandes equipos de Europa a terminar jugando en el Elche, equipo que por el momento suma un punto en tres partidos disputados en LaLiga y es serio candidato a disputar el descenso.

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