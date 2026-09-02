Kevin Lomónaco sonó para el Barcelona, pero fue presentado en su nuevo club donde peleará el descenso

Con el cierre del mercado de pases europeo el defensor logró estampar su firma en un vínculo con el Elche, de España, y ya fue presentando en el Viejo Continente con un video relacionado con el lanzamiento del GTA VI donde el protagonista del popular videojuego comienza a ver algunas de las mejores intervenciones del argentino.

En Independiente, Lomónaco disputó 88 partidos, convirtió dos goles y dio dos asistencias. Su valentía para salir jugando desde el fondo y su presencia en el área lo llevaron a ser convocado por Lionel Scaloni en mayo de 2025, aunque no sumó minutos en los partidos de Eliminatorias ante Chile y Colombia.

"Kevin Lomónaco es franjiverde".

Los detalles del traspaso de Kevin Lomónaco

El Rojo anunció la venta del defensor por 5,5 millones de dólares a cambio del 80 % de su pase. Sin embargo, la operación tiene letra chica: la dirigencia de Avellaneda aún le debía una cifra importante al Elche por el traspaso de Iván Marcone en 2022, por lo que un 30 % del monto servirá para saldar la deuda con el club español.

Además, del monto restante un 25% corresponde a Red Bull Bragantino. Eso no es todo, Independiente aun le debe 3 millones de dólares al equipo brasileño, por lo que los números continúan disminuyendo.

El defensor de 24 años pasó de ser considerado en la Selección argentina y por los grandes equipos de Europa a terminar jugando en el Elche, equipo que por el momento suma un punto en tres partidos disputados en LaLiga y es serio candidato a disputar el descenso.