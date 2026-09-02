La diabetes tipo 1 crecerá en el mundo un 29% para 2049

El mayor incremento relativo se dará en regiones de ingresos bajos, donde la supervivencia mejora gracias al acceso a insulina y monitoreo.

Las proyecciones muestran diferencias importantes entre regiones:

Estados Unidos: más de 500.000 nuevos casos acumulados hacia 2049.

más de 500.000 nuevos casos acumulados hacia 2049. Reino Unido: aumento superior a 100.000 personas.

aumento superior a 100.000 personas. Italia: incremento más moderado, alrededor del 16%.

incremento más moderado, alrededor del 16%. Australia, Estados Unidos y Reino Unido: prevalencias más altas por factores genéticos, ambientales y mejores tasas de detección.

En países de ingresos bajos como Tanzania, la incidencia anual podría duplicarse, aunque el número total de personas afectadas seguirá siendo menor que en países desarrollados.

A pesar del crecimiento en la prevalencia, la incidencia, los nuevos casos por año, se mantendrá relativamente estable en países de ingresos altos. Esto significa que más personas vivirán con diabetes tipo 1, pero no necesariamente habrá un aumento explosivo de diagnósticos en estas regiones.

Por qué aumentará la diabetes tipo 1 en el mundo

Los investigadores señalan que el crecimiento responde a una combinación de factores:

Genética.

Desencadenantes ambientales.

Mejor detección de casos.

Mayor supervivencia en países de ingresos bajos.

En estos últimos, el acceso a insulina y controles de glucosa está mejorando, lo que permite que más niños y adultos vivan más tiempo con la enfermedad.

La medicina preventiva ha dado un salto tecnológico crucial para combatir la epidemia de diabetes que afecta a millones de personas.

Los datos epidemiológicos sobre diabetes tipo 1 siguen siendo limitados, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Contar con estimaciones precisas es clave para:

Diseñar políticas sanitarias nacionales.

Planificar acceso a insulina.

Mejorar la detección temprana.

Implementar el Pacto Mundial contra la Diabetes impulsado por la OMS.

El aumento previsto de la diabetes tipo 1 plantea un desafío global para los sistemas de salud. Con más casos y mayor supervivencia, los países deberán reforzar el acceso a insulina, diagnóstico y seguimiento. Las nuevas proyecciones ofrecen una hoja de ruta para anticipar necesidades y reducir desigualdades en el manejo de esta enfermedad crónica.