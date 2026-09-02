Notable giro en el caso Silvina Luna: la junta médica dejó muy complicado a Lotocki por la muerte de la modelo

Silvina Luna murió a los 43 años por las complicaciones que generó una cirugía estética. Foto: archivo

Los especialistas también remarcaron que, luego de la intervención, no hubo un seguimiento adecuado por parte de Lotocki. Según la evaluación incorporada a la causa, un control correcto podría haber permitido detectar el problema de salud que Luna padeció durante años y que finalmente desencadenó su muerte.

El nuevo escenario judicial para Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

El informe ya fue incorporado al expediente y ahora se buscará avanzar con una nueva acusación contra Lotocki, esta vez relacionada con la muerte de la actriz.

El cirujano ya había sido condenado en 2022 por las lesiones graves sufridas por cinco mujeres. Entre ellas se encontraban Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Aníbal Lotocki, muy complicado. Foto: archivo

Mientras una parte de su defensa se concentró en la Junta Médica, Lotocki también deberá afrontar otro proceso judicial. Se prepara para una nueva audiencia de juicio por la muerte de Cristian Zárate, quien falleció después de someterse a una operación estética en 2021.

De esta manera, el análisis realizado por los peritos agrega un nuevo elemento a una causa que busca establecer con precisión qué responsabilidad tuvo el cirujano en el deterioro de la salud de Silvina Luna y en su posterior fallecimiento.