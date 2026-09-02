La investigación por la muerte de Silvina Luna sumó un nuevo elemento que complica la situación judicial de Aníbal Lotocki. La Junta Médica realizada este martes en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires puso el foco, entre otros aspectos, en el seguimiento que el cirujano realizó después de la operación estética a la que la modelo se sometió años atrás.
Notable giro en el caso Silvina Luna: la junta médica dejó muy complicado a Lotocki por la muerte de la modelo
Un informe incorporado a la causa vinculó el polimetacrilato con la hipercalcemia y la insuficiencia renal que padeció Silvina Luna. La responsabilidad de Aníbal Lotocki
El encuentro reunió a peritos de distintas áreas, que ampliaron el informe elaborado el año pasado. El objetivo es determinar si existe responsabilidad de Lotocki en el fallecimiento de Luna, ocurrido hace tres años.
Uno de los puntos centrales del nuevo análisis está relacionado con el polimetacrilato que el cirujano le colocó a la modelo en los glúteos en 2011. De acuerdo con el informe, esa sustancia le provocó hipercalcemia, una alteración que derivó posteriormente en una insuficiencia renal.
Los especialistas también remarcaron que, luego de la intervención, no hubo un seguimiento adecuado por parte de Lotocki. Según la evaluación incorporada a la causa, un control correcto podría haber permitido detectar el problema de salud que Luna padeció durante años y que finalmente desencadenó su muerte.
El nuevo escenario judicial para Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna
El informe ya fue incorporado al expediente y ahora se buscará avanzar con una nueva acusación contra Lotocki, esta vez relacionada con la muerte de la actriz.
El cirujano ya había sido condenado en 2022 por las lesiones graves sufridas por cinco mujeres. Entre ellas se encontraban Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.
Mientras una parte de su defensa se concentró en la Junta Médica, Lotocki también deberá afrontar otro proceso judicial. Se prepara para una nueva audiencia de juicio por la muerte de Cristian Zárate, quien falleció después de someterse a una operación estética en 2021.
De esta manera, el análisis realizado por los peritos agrega un nuevo elemento a una causa que busca establecer con precisión qué responsabilidad tuvo el cirujano en el deterioro de la salud de Silvina Luna y en su posterior fallecimiento.
En pocas palabras
- Giro judicial: una junta médica complica a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna.
- Polimetacrilato: se vincula la sustancia con la hipercalcemia e insuficiencia renal de la modelo.
- Responsabilidad: el cirujano no realizó seguimiento adecuado tras la operación estética.