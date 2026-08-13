Los detalles del nuevo juicio contra Aníbal Lotocki: paciente con COVID, mala intubación y muerte

Aníbal Lotocki ya se encuentra cumpliendo una condena por mala praxis.

La nueva acusación contra Aníbal Lotocki

La Fiscalía sostiene que el 16 de marzo de 2021 el paciente concurrió al consultorio del principal imputado en el barrio porteño de Retiro y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares. Aníbal Lotocki le entregó 3 órdenes a Zárate para un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Luego la pareja del especialista -que intervenía como su secretaria- le avisó a la víctima que sería intervenido quirúrgicamente en CEMECO, Caballito.

La asistente del entonces cirujano recibió los resultados de los estudios, entre los que se determinó que el paciente padeció coronavirus y tenía diabetes, por lo que Aníbal Lotocki le recetó una medicación. La operación, realizada el 15 de abril de 2021, consistía en la remoción de los tejidos de cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen.

"Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido en diferentes etapas o actos quirúrgicos", consignó el fiscal del juicio, mientras que explicó que Aníbal Lotocki "salió del quirófano por el lapso aproximado de 40 minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes" y después "habría regresado para hacer la plicatura y cierre".

Aníbal Lotocki ya se encuentra cumpliendo una condena por mala praxis.

El paciente, siempre conforme a la hipótesis del fiscal, fue trasladado a una habitación, en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje, y el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas. Al día siguiente, el 16 de abril, el damnificado fue intubado como consecuencia de una descompensación, y el personal de la clínica se contactó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero, ante la complejidad del cuadro, se pidió un móvil más. El hombre, según la conclusión de los profesionales, estaba "mal intubado", y luego murió al sufrir un paro cardíaco.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, señaló la Fiscalía, quien además acusó al sindicado de alterar la historia clínica.